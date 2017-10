Cataluña lastra al Ibex 35 que pierde un 1,85% en la semana, hasta los 10.177

Buenos dias,



No se quien es FG pero yo desde antes del choteoreferendum y del rebote de gato muerto de la semana anterior ya avisé que tenia que ocurrir.



Espero que algunos me hicieran caso.



En cualquier caso esta visita a los 10000 y la presión vendedora que ha habido sobre los bancos (con algunos se han cebado) me ha permitido abrir posiciones en algunos de ellos.



Puigdemont esta a verlas venir, se da cuenta que está entre la espada y la pared (y no será por que no se haya dicho por activa y por pasiva). Pero bueno, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar.



No descarto mas volatilidad de aqui a finales de año (hay mucha porquería que limpiar de estos últimos dias) y muchas visitas al juez que hacer en los proximos meses.



Aún asi, Carles es un cadaver político (y lo sabe - nada como un duro batacazo de realidad) y no va a ser un 'martir' del procés.



Los objetivos del año ya fueron cumplidos (Ibex 10700) como ya dije a finales de 2016 (quien tuviera sueños humedos con los 11000... iluso!). Esto... lo veo una oportunidad adicional (aunque no son niveles optimos) para entrar en bancos sobretodo.



Suerte a todos y no os dejeis llevar por el pánico. Si tu pierdes (y solo ocurre cuando cierras posiciones) otro gana.