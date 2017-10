Cataluña golpea al Ibex 35: sufre su peor caída desde el Brexit y pierde los 10.000

Es triste, muy triste, como nos mueven como borregos….



Que si España nos roba…. be be be bee….



Que si nos vamos nos va a ir muuucho mejor …. be be be beeeee…



Que si la policía es mala, el gobierno del país nos tiene mania ….. be be be beeeee



No os dejéis mover nunca por los populismos da igual el color: Independentistas, podemos, falange, Vox, izquierda unida. ELLOS SOLO QUIEREN LLENARNOS DE ODIO Y QUE SEAMOS AUTOTELEDIRIGIDOS A SUS ORDENES.