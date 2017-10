El patrimonio en fondos de inversión marca un nuevo récord 11 años después

Lógico, las Bolsas del Mundo no paran de subir...(menos la española por culpa de los golpistas) por eso suben los patrimonios de esos Fondos que invierten en las mismas, de ahí que se batan récords.



Que pena que con los que invierten en España no lo hagan igual, ¿y eso que significa?, pues mas pobreza para todos los españoles.



Verán ustedes cuando los nenes, bien comidos y cuidados, hijos de papá...que salen a rebuznar por las calles de Cataluña, no puedan ni pagar la tarifa de su SmartPhone..... ni comprar en Zara, o en Amazon, por no tener dinero para ello, como dejan de rebuznar por una rebelión, que les hará vivir en la miseria...