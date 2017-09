El Ibex 35 se apoya en la banca para subir un 1,76% hasta los 10.368 enteros

Buenos dias:



No es que me fie poco, es que no me fio nada de este 'rebote' por mucho que venga propiciado por ligeras bajadas del Euro.



Inicia en 'tierra de nadie' habiend perforado en jornada anterior soportes previos y sin apoyarse en nada. Todos sabemos como se denomina no?.



No le doy mucho recorrido a este. Volverá para apoyarse en los 10000 asi que si habeis comprado, cuidadito con las aperturas que hayais hecho. Si vais a jugar intradia, este es el dia (espero que ya hayaís comprado si no... os habeis quedado fuera).



Yo espero a volver a ver los 10000 para reentrar estando a un 70% liquido (vendido en 10400). Los veremos esta semana o a principios de la siguiente. Ante todo: Calma y nada de nervios.



Suerte a todos.



P.D: No se si es que me censuran o que ocurre pero he intentado escribir en los dias previos mensajes y no he podido o no han aparecido.