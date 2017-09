Repsol y el petróleo ya cotizan en máximos de los últimos dos años

La petrolera acumula un rebote superior al 16% en lo que va de ejercicio

La oferta de crudo se ha recortado mientras que la demanda se recupera

Dos años y dos meses es lo que ha tenido que esperar el mercado para ver al barril de Brent por encima de los 58 dólares. El crudo de referencia en Europa, que ya se encuentra en positivo en el año, recupera precios de antaño bajo el paraguas de una reestructuración entre la oferta (recortada por la OPEP y algunos otros estados ajenos al cártel) y la demanda (revisada al alza en varias ocasiones por parte de la Agencia Internacional de la Energía).

Entre las muchas consecuencias que tiene esto para el mercado está la recuperación de un sector golpeado por los bajos precios de la materia en los últimos meses, como es el caso de Repsol, que al unísono ha firmado sus máximos de 26 meses en los 15,65 euros y ya repunta cerca de un 17% en lo que va de año.

También son cada vez más los analistas que ven atractivo en la petrolera española y, de hecho, en septiembre, dos de ellos han mejorado su recomendación de mantener a compra, con lo que ya el 35% del total de los expertos cree que hay que tomar posiciones en el valor mientras que sólo el 15% opina justo lo contrario.

No obstante, la valoración de la media del consenso de mercado que recoge Bloomberg no ha seguido la escalada en el parqué de Repsol o, al menos, no de igual manera ya que el precio objetivo se sitúa en los 15 euros, es decir, un 4% por debajo de su nivel actual.

Repsol, que forma parte de la cartera del Eco10 desde la última revisión, centra casi todo su negocio en el refino de petróleo, o downstream, en Europa.

Ataque a los máximos históricos

Repsol se encuentra en una tendencia alcista, tal y como señala el analista de Ecotrader, Carlos Almarza. "Tras superar el entorno resistivo que encontraba en los 14,80 euros, no tiene oposición para atacar en los próximos meses sus máximos históricos intradía, situados en los 16,47 euros. De superarlos, entraría en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe", apunta el experto.

No obstante, Almarza avisa de que "Repsol no debe perder a corto plazo los 14,20 euros y a medio-largo plazo los 13,3 euros para no poner en riesgo la tendencia que desarrolla en los últimos meses", concluye.

