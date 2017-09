El frenazo en la producción del nuevo iPhone X hunde en bolsa a los proveedores asiáticos de Apple

Con los precios que está poniendo, no me extraña nada esta caída.



Si te compras un móvil alta gama de samsung u otra marca (aunque no sea el último modelo), te puede costar unos 400 - 500 euros, incluso el Pixel de Google lo han bajado a 450 euros en algunas tiendas online.



La gente se da cuenta que un móvil no puede costar más que una tablet o que un ordenador, 1200 euros por un móvil es una burrada, ya que estos suelen durar 2-3 años máximo si no se pierde antes.