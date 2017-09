800 593

Carmena recuerda que ampliar la Línea 11 es una "reivindicación" municipal

Madrid, 22 sep (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho hoy que si la Comunidad de Madrid lleva a cabo el "anuncio" de prolongar la línea 11 de Metro "va a ser extraordinario" y va a suponer el cumplimiento de una "reivindicación del Ayuntamiento".

Manuela Carmena ha respondido de este modo a los periodistas que, durante la inauguración de una feria dedicada a la rehabilitación en la plaza de España, le han preguntado por la afirmación ayer de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, de que ampliaría el metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal con 6,5 nuevos kilómetros de red, y crearía una conexión para viajeros entre la estación de Cercanías de Sol y la de Metro de Gran Vía.

Tras recordar que esa ampliación del metro es una petición municipal, la alcaldesa de Madrid ha dicho: "Probablemente después de este anuncio habrá, imagino, un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Comunidad para ver si se puede llevar a cabo en el menor tiempo posible".

Preguntada sobre si ha habido una negociación previa, la regidora ha expuesto que, en el seno del Consorcio Regional de Transportes, ambas instituciones están "siempre en conversaciones" y que esa era una de las "pretensiones" municipales.

"No nos ha sorprendido, nos alegra que se lleve a cabo una de las iniciativas del Ayuntamiento", ha dicho la alcaldesa.

En junio, Manuela Carmena hizo pública su intención de que el Consistorio se vinculase de nuevo al metro con una inyección económica de 150 millones de euros, dirigida a ampliar la línea 11 para conectar mejor el sur de la capital.

Con respecto a la conexión de la estación de Sol con la de Gran Vía, la alcaldesa ha pedido ver el proyecto antes de pronunciarse.

Cuando le han preguntado cómo iba el Día sin Coches que se celebra hoy en Madrid, Manuela Carmena ha admitido que no lo sabía porque se le había olvidado que era hoy la celebración: "Ahora mismo voy a coger el autobús porque he ido al Ayuntamiento en metro como siempre y después no me he acordado y he cogido el coche. Lo siento mucho, voy a intentar rectificarlo y me voy a ir en autobús".

La alcaldesa ha rechazado contestar a las preguntas de los periodistas sobre las futuras candidaturas para las elecciones municipales, porque, ha justificado, "no es el momento de hablar de las elecciones" ni del "futuro".

PUBLICIDAD