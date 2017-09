El cambio fiscal del ETF en España ataca un negocio de 44.000 millones

Los Fondos de Inversion “FI” son un engaño para los ahorradores (muy pocos de ellos funcionan medianamente bien). Las Gestoras de Fondos disponen de SICAVs a las que el común de los mortales no podemos acceder y en las que los Gestores de Fondos y Multimillonarios son Accionistas y mediante estas SICAV´s se ponen en Corto cuando les interesa contra los Propios Fondos también gestionados por ellos mismos y en las que estamos los pequeños ahorradores. Con esto provocan la estampida (las ventas de los pequeños inversores), luego los hacen subir y dan resultados aceptables, pero ya estamos fuera y volvemos a comprarlos pero siempre fuera del momento. He analizado durante años muchos Fondos y os aseguro que después de haber estudiado el manejo de los Futuros y de las Opciones Americanas rentabilizo mi dinero 20 veces mas que el mejor FI del Mercado. Cierto es que me ha costado mucho tiempo aprender y que noe s nada fácil, porque tanto las Acciones, como los Futuros y las Opciones, están manejadas por las mismas gestoras de Fondos y de Planes de Pensión. Vamos que la bolsa es un Casino de Timadores permitido por los Gobiernos!



Respecto a otros Productos Financieros como puedan ser los Fondos y los Bonos Estructurados en los que has de estar durante años mirando el % de por ejemplo del Precio del Petróleo, con el Tipo de Interés del Libor a 1 mes, mezclado con el Precio del Oro y/o sumado a si la Cotización del Santander supera los x Euros, esto ya no son malos productos, es simplemente una ESTAFA!