El Ibex 35 corrige un 0,83% hasta los 10.292: los soportes resisten por ahora

Pero bueno ,cuando no es Corea, cuando Cataluña ,cuando no porque el Euro se revaloriza respecto al dolar, cuando no el Dow Jones que baja ,cuando no porque baja el DAX o el CAC,.



Pero todos los indices suben menos el IBEX , a pesar de que este registra unos datos economicos mejores.



Esto es una vergonzosa manipulacion que interesa a las grandes finacieras para comprar a mejres precios hacerla subir y luego hacerla bajar y asi se enriquecen