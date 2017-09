España es el país que peor preparado está para la jubilación de Europa

"He visto cosas que vosotros no creeríais: Los más chungos de las facultades enchufados como concejales gritones en ayuntamientos de pueblo, los más vagos y folloneros, que jugaban a las cartas en el Hall de la facu -en lugar de entrar a clase y aprobar los exámenes en su tiempo-, fundando partidos reivindicativos y prometiendo revoluciones bolivarianas anacrónicas incluso aquí. Doctores de incógnito, licenciados e ingenieros con curriculums desarbolados y eso sí, en formatos super cuquis y proactivos con muchos colorines, trabajando de administrativos como robots por sueldos mínimos y futuro oscuro como la puerta de Tannhauser. He visto en España mucha gente mucho más decente y trabajadora que los que gobiernan sus destinos, soñando cada noche estrellada con jamás hacer deshecho la maleta con la que volvieron a casa...Y Todos esos momentos no se perderán en el tiempo de momento ni en muchos años que pasen... como lágrimas en la lluvia. Va siendo hora de cambiar."