¿Hasta dónde llegará el euro? La debilidad de EEUU y los riesgos geopolíticos serán clave

Aquí la única solución para que el dólar se fortalezca frente al euro, es comprando dólares por parte del BCE.



Recordemos que aunque la FED ya realizo dos subidas este año, el dólar no solo no se fortaleció frente a la divisa de la Unión, sino que a los pocos días vino la apreciación del euro frente a la divisa estado unidense.



Europa, la Unión Monetaria, no puede permitirse tener un euro tan fuerte. Sólo beneficia a los dos países más exportadores y, ninguno de ellos, es España.



Las políticas monetarias aplicando tipos de interés al alza o a la baja, tal vez tengan resultado sobre la inflación, pero no sobre las paridades entre divisas.