Los bancos centrales no pueden seguir ignorando el bitcoin

No comprendo como las Haciendas de los Estados, controlan pagos a terceros, retirada de dinero , transaciones, etc.. para perseguir el fraude fiscal... y despues consienten las monedas virtuales que escapan a todo esto, osea estan para el delito? No lo entiendo, porque los Estados del mundo no lo prohiben?... La ley es para unos y para otros no?.....