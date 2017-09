El 44% de expertos cree que el Ibex dejará una excelente cosecha en 2017



Los analistas se dividen entre los consideran que batirá máximos anuales (43,7%) y los que lo visualizan en los niveles actuales o algo por encima del 10% de subida anual.

Aunque ha perdido el título de plaza más rentable de Europa, el Ibex 35 suma ganancias del 10 por ciento este año y todavía podría superar su mejor cosecha desde 2013, cuando regó las carteras con rentabilidades del 21 por ciento. Durante meses, el principal selectivo español se ha movido en un canal que encuentra su suelo en los 10.200 puntos -base del Canal de Macron que solo se perdió parcialmente cuando la bolsa europea cedió niveles de referencia- y su techo en los 11.135 puntos, que son los máximos anuales que dibujó en mayo. Que vuelva a conquistarlos o, incluso, a superarlos a final de año lo ven posible el 43,7 por ciento de los expertos que han participado en la encuesta realizada por elEconomista -ver gráfico-. Otro 43,7 por ciento se decanta más porque la cosecha del selectivo será simplemente buena, en lugar de extraordinaria (es decir, que cerrará en los niveles actuales, o por encima, pero sin batir los altos del año).

Con el saldo actual que deja el Ibex a solo tres meses de que acabe el ejercicio, señalan fuentes de mercado, una buena parte de los gestores, que son los que de verdad tienen capacidad para mover las bolsas, "ya han conseguido los objetivos fijados para todo 2017, eso significa que no tendrán la necesidad de realizar grandes operaciones y, por tanto, los volúmenes no serán excesivamente altos".

Aún así, se dan ciertas condiciones que podrían dar un impulso adicional al selectivo y dejar, en el mejor de los escenarios, ganancias del 19 por ciento a final de año. El principal (y en el que coinciden en señalar buena parte los analistas) es en la fortaleza de la economía española frente a otras de sus comparables europeas respecto a años anteriores. "Existen buenos fundamentos, con un paro a la baja y unas tasas de crecimiento por encima de la de otros países de la región", señala Victoria Torre, directora de producto de Selfbank.

Pero a ese factor se añade otro no menos importante: "Se está cumpliendo que la subida de tipos va a ser moderada y lenta, lo que deja a la bolsa como el activo más atractivo", explica Victor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco Beka. Aunque la expectativa de que suba el precio del dinero en Europa se retrasa ya a diciembre de 2018 (llegó a situarse a finales de este año y también a 2019), cuando se produzca la banca será la principal beneficiada y su peso en el Ibex alcanza el 33 por ciento.

Aunque en realidad, si a algo supeditan los expertos la continuidad de las subidas en la bolsa española es a la evolución de los resultados empresariales. "Que continúe el rebote dependerá de las cuentas del tercer trimestre, que empezarán a publicarse a mediados de octubre", considera Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4. Las expectativas del consenso de mercado recogido por FactSet espera que las ganancias del Ibex 35 crezcan un 23 por ciento este año, y que luego disminuyan el ritmo hasta el 9-10 por ciento en los próximos dos años.

Ese alza de los beneficios es lo que ha permitido que la valoración de la bolsa sea "muy atractiva", en opinión de José Antonio Quiroga, estratega de mercado de IG. El PER (número de veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) del Ibex 35 se sitúa ahora en las 14,7 veces, según FactSet, frente a las 15,8 veces exigidas en 2016. A ese multiplicador, añade, "se suma la importante rentabilidad por dividendo que está ofreciendo nuestro selectivo", del 3,5 por ciento. Todo ello "debe sostener una búsqueda de los máximos anuales", opina Pablo García, director general de Carax AlphaValue.

Pero no todas las visiones son igual de positivas. José Lizán, de Auriga Global Investors, cree que nos moveremos en un mercado lateral durante un tiempo. "Mi objetivo para final de año son los 10.900 puntos y, de cara al año que viene, para primavera, espero los 11.500", añade. No es el único que rebaja las pretensiones del Ibex 35 en los tres meses que quedan: "Aunque la confianza de los inversores sigue siendo muy alta, el Ibex ya ha consolidado una revalorización superior al 10 por ciento y para recuperar los máximos anuales necesitaría una serie de catalizadores positivos que no consideramos que se cumplan de cara a final de año, teniendo en cuenta los próximos eventos", opina Joaquín Robles, de XTB.

Qué puede impedir un año excelente

El proceso soberanista catalán, el techo de gasto de EEUU, un posible impeachment de Trump, la tensión actual entre Corea del Norte y la comunidad internacional, la fortaleza del euro, las próximas citas electorales en Europa y el posible endurecimiento del Brexit, son, en líneas generales, los temores que los analistas consideran que podrían impedir un cierre excelente del selectivo este año.

El referéndum de Cataluña es uno de los principales peligros a corto plazo. Se contempla la posibilidad de que el miedo político derivado del 1-O se materialice y la prima de riesgo lo recoja. A pesar de ello, algunos analistas piensan que no habrá grandes sorpresas. "Creemos que parte de estos riesgos ya están reflejados en el precio, por lo que no deberían perjudicar en demasía. Si no se llevan a cabo, además, podemos ver una clara reacción alcista del mercado", indica Miguel Ángel Paz, de Unicorp.

Otro de los focos que podría aportar inestabilidad son los factores geopolíticos, como la escalada de tensión originada por Corea del Norte con sus pruebas nucleares y la incapacidad de Trump para llegar a implementar sus medidas de estímulo fiscal y conseguir llegar a nuevos acuerdos tanto con los miembros de su partido como con los demócratas. Sin embargo, en opinión de Peiró, de GVC Gaesco, "no parece que los riesgos geopolíticos vayan a impactar demasiado en los mercados, aunque siempre pueden producir volatilidad". Lo que preocupa a este experto son "las elecciones italianas, y no tanto las alemanas", que se celebrarán el próximo 24 de septiembre.

La apreciación de la divisa europea es otro de los principales obstáculos con los que se podría topar el Ibex, hasta ahora salvado por el crecimiento económico. "La vuelta del temor a un escenario deflacionista, una excesiva apreciación del euro o la reducción del beneficio de las empresas exportadoras son otros de los riesgos que podríamos contemplar", argumenta Virginia Pérez, de Tressis.

Las turbulencias que podrían afectar al selectivo también proceden del otro lado del charco: los recientes éxitos de Wall Street también son una razón para la incertidumbre. "El mercado americano lleva registrando máximos históricos de manera continuada y, en cualquier momento, pueden surgir voces autorizadas que señalen que existen motivos fundamentales para considerar que existe sobrecompra", explica Quiroga. La opinión de Juan Llona, de Imantia, va más allá: "La bolsa americana se soporta por unas perspectivas de crecimiento y rentabilidades sobre el capital invertido sostenibles, pero exigentes. Deben ser apuntaladas por una buena comunicación de la senda de subidas de tipos de interés de la Fed y una política fiscal responsable. Trump no ha demostrado, por el momento, dotes de liderazgo y gestión para convencer a los mercados del éxito de sus políticas".

Por otra parte, la fuerte apreciación del euro entraña peligro para los valores con mucha exposición al mercado latinoamericano, que es una fuente importante de ingresos para las españolas. Aunque estas economías parecen comportarse mejor que en los últimos ejercicios, "la evolución de las divisas de Latam y el riesgo económico en dicha región, tanto en México como en Brasil, siguen siendo el primer foco de inestabilidad", señala José Lizán.

Las visiones más pesimistas auguran un cierre para el selectivo lastrado por la sequía. "El Ibex 35 podría terminar el año claramente por debajo de los máximos anuales e, incluso, no descarto que lo haga por debajo de los niveles actuales", explica Félix González, de Capitalia Familiar. "El mercado ha sido excesivamente complaciente respecto a los niveles de valoración actuales como, especialmente, con los previstos para los próximos trimestres", añade. En la misma línea se manifiesta Eduardo Bolinches, analista de ActivTrades: "Los inversores más experimentados saben que un índice normalmente tiende a devolver la mitad de la ganancia conseguida en la tendencia anterior, por lo que arrojaría un escenario ligeramente inferior a los 9.400 puntos, aunque no necesariamente antes de cierre de año".

Ideas de inversión

En cualquier caso, solo el 12,5 por ciento de los analistas que han participado en este sondeo augura un cierre del Ibex por debajo de los niveles actuales. Dentro del selectivo, de los 10 valores que más se repiten en las carteras de 52 firmas de inversión y que forman parte del índice Eco10 -ver página 4-, destacan por su reparto de dividendo en 2017 Técnicas Reunidas (5,07 por ciento), Telefónica (4,43 por ciento) y Dia (4,07 por ciento).

