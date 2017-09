El Ibex 35 sube un 1,85% en la semana y cierra por encima de los 10.300 puntos

Es un sin sentido escribir sobre el IBEX , pero no tenemos mas remedio que hacerlo para dejar constancia de que nos somos tontos aunque nos quieran hacer creer que si lo somos,asi vemos que Renta 4 , dice que el Ibex se queda rezagado con respecto a los principales indices europeos por la subidas del Euro respecto al Dolar, osea que si sube el Euro a los otros indices les va bien y a nosotros mal ,esto como puede entenderse.



Que no somos tontos que en el año 2007 el euro valía 1,6 dolares y el el IBEX estaba sobre 15000 puntos .,



Si todas las noticias economicas en España son positivas ,resulta que ahora se ha comprobado que las subidas del PIB principalmete han sido como consecuencia de la gran subida que han experimenado nuestras exportaciones .



Entonces porque baja el IBEX.



Menos mal que no ha descontado el efecto del ciclon Irma , era ya ,solo lo que nos faltaba por oir ,que a EEUU no le afectara y al IBEX si.