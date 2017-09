El Ibex 35 rebota un 0,34% y consigue superar resistencias

A nivel técnico existen numerosas confluencias en el Ibex 35 que indican una recuperación alcista. Por un lado se está apoyando en uno de los soportes más importantes del indicativo, confluye con el soporte de canal alcista formado por los dos últimos mínimos mientras que también actúa como tal la media de 200 sesiones. Por otro lado el RSI no ha parado de tocar sobreventas para irse rápidamente a la zona de sobrecompra, lo cual da una fuerte señal alcista, aunque no sería raro ver un pequeño pullback a la zona de 10200. Después en cambio no vería ninguna locura que buscara la zona de los 11500. Por otro lado las noticias del entorno macroeconómico no son tan malas como venimos acostumbrados, veremos que ocurre con Cataluña. No se olviden nunca de no exponer demasiado dinero en el difícil mundo del mercado de valores.