Economía recorta el gasto de gestión de los planes de pensiones al 1,25%

El mejor plan de pensiones es ahorrarlo bajo el colchon como hacian nuestros abuelos..., veamos señores, usted abre un plan de pensiones, mientras aporta a dicho plan la parte aportada no es grabada a impuestos (ventaja), luego mantener el plan de pensiones tiene un coste en el tiempo (desventaja). Ahora bien cuando lo retire, tendra que pagar los impuestos que no pago mientras lo cotizaba o si cambian las reglas en mitad del partido, algo que no me sorprenderia..., quizas pague incluso mas de lo que se ahorro (desvantaja), ¿estos productos que retienen tu dinero por años y años te rinden intereses? yo creo que los bancon igual igual juegan en bolsa con los dineros de los planes de pensiones si la entidad en questión quiebra, ¿que pasa?, ¿que pasa si pasas a mejor vida? poner el dinero acumulado en el plan de pensiones en la herencia tambien esta sujeto a grabamen? ¿de cuanto?... no se no se mucho interes hay por los politicos y banqueros para poner el dinero ahi... mejor al colchon.