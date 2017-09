La CNMV prorroga la prohibición de los cortos en Liberbank hasta el 30 de noviembre

Los cortos dan información útil a los pequeños accionistas. El problema no son los cortos sino los órganos reguladores controlados por la clase política. La estafa del Popular no se hubiera producido sin la participación de De Guindos. Los estafadores de guante blanco siempre encontrarán formas de estafar así que el problema no son los cortos, si no la Ley que no se aplica y los políticos al servicio de los lobbies financieros.