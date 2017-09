El veto sobre ventas en corto de Liberbank vence este miércoles

Ya se guardará Tano Albella de hacer algo que Luigi el siciliano (aka "el cateto sin boina") no apruebe expresamente, que para eso lo ha puesto allí. La famosa independencia de los reguladores, una de las bases de la democracia (estoy siendo irónico, por si alguno lo dudaba). O sea, que si Luigi quiere que se levante la prohibición se levantará y si no quiere, pues los cortos a seguir prohibidos en Liberbank hasta que San Juan (en este caso Luigi el siciliano) baje el dedo. Luigi tus víctimas en Lehmann y Popular no olvidan ni perdonan. Si el PP no quiere decenas de miles de votos nulos con tu nombre tachado que no te presente en ninguna lista en las próximas generales. Y nada de huir a Europa, que allí ya te conocen y más que te van a conocer...