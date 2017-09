Los nuevos gestores de bolsa 5 estrellas

Enlaces relacionados Qué valores vigilan los mejores gestores de bolsa española (29/07)

Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







La familia de la gestión española de autor no ha dejado de crecer en los últimos años y, de hecho, es ya raro el ránking de mejores gestores europeos en el que no se incluya un nombre español. Los hay conocidos (algunos mucho) y también desconocidos que defienden que ellos también tienen talento para la inversión. Es el caso de 'True Value', 'Valentum' o 'Algar Global Fund'

Hablar de gestión de autor en bolsa es hablar de Francisco Paramés, José Ramón Iturriaga, Alfonso de Gregorio, Iván Martín, Álvaro Guzmán, Beltrán de la Lastra, Ángel Fresnillo, Javier Ruiz... sí; pero también es hablar de otros fondos de gestores menos conocidos por el gran público pero que en los últimos años han demostrado tener tanto talento que se han ganado las preciadas cinco estrellas de Morningstar. Entre estos fondos gestionados por nuevos gestores se encuentran productos como True Value, asesorado por José Luis Benito y Alejandro Estebaranz, Valentum, gestionado por Luis de Blas y Jesús Domínguez Angulo, o Algar Global Fund, puesto en marcha por Fabián Ramón Jarraud (fallecido en 2016), Jean Claude Felguera y Walter Scherk y con la reciente incorpración de Beatriz Paredes. Todos ellos tienen en común varias cosas: invierten en bolsa, han recibido las cinco estrellas de Morningstar recientemente y acumulan este año ganancias de dos dígitos, en un contexto de mercado en el que el Ibex 35 se anota un 8 por ciento y el Eurostoxx, un 5 por ciento.

Pero hay más, ya que en todas sus carteras lo raro es encontrar grandes empresas o incluso valores que suenen al gran público. "Nos gustan los pequeños y medianos valores que no están muy seguidos. Nos encanta acudir a juntas de accionistas y que no haya analistas", afirma José Luis Benito, asesor de True Value. Sus principales posiciones están en compañías como Umanis, Mty Food Group y State National y, a diferencia de Valentum o Algar Global Fund, Europa no es el principal mercado donde invierte ahora. "Nuestra mayor exposición geográfica está ahora en Canadá y EEUU, pero siempre cubrimos el riesgo divisa porque no queremos que tenga ningún impacto en cartera". De ahí que el fondo logre anotarse una rentabilidad del 15 por ciento en el año. En el asesoramiento del fondo le acompaña Alejandro Estebaranz, youtuber a quien conoció por un blog cuando este último tenía solo 23 años y ya gestionaba el patrimonio familiar. "Yo vivo en Logroño y él en Burgos así que un día le llamé, quedamos en una cafetería a las 8 de la mañana y no salimos hasta las 10 de la noche", afirma Benito. Empezaron con 3 millones de euros gracias a la confianza que en ellos depositaron familiares y amigos y hoy gestionan 97 millones, el doble que hace un año.

La concentración de cartera es la gran característica de otro de los nuevos fondos de autor como es Valentum. "Realizamos bastante rotación, ya que tenemos una cartera muy concentrada en solo 20 valores por lo que cuando vemos que uno llega al precio que queremos, vendemos", apunta Jesús Domínguez, que cogestiona el fondo junto a Luis de Blas, a quien conoció hace 12 años en Ibersecurities y con quien coincidió en el equipo de análisis del Santander. En la actualidad sus principales posiciones están en la española Dominion y en la británica IWG (antigua Regus), cuyos pesos rondan el 9 por ciento, respectivamente, de la cartera. En lo que va de año se anotan unas ganancias del 19 por ciento que consiguen, además de por la selección de valores siguiendo criterios value -"miramos flujos, deuda, equipo gestor y, sobre todo, el free cash flow yield", afirma Domínguez-, por la estrategia que realizan vía opciones. "Vendemos opciones put que incluimos en la parte de liquidez del fondo y eso nos genera mucho alpha", asegura el gestor.

El uso de derivados es algo a lo que también recurre como cobertura Jean Claude Felguera, uno de los asesores de Algar Global Fund, que empezó siendo una sicav y que ahora es el fondo más rentable de 2017 gracias al 21 por ciento de rentabilidad que consigue este año y donde él mismo invierte el cien por cien de su patrimonio. De hecho, uno de los últimos movimientos que ha hecho en cartera es comprar futuros del EuroStoxx y vender los del Ibex 35 "para congelar el riesgo catalán, ya que creemos que la gente está siendo demasiado complaciente con este riesgo". La gestión del riesgo junto con la selección de valores usando la metodología clásica del value son las dos patas en las que se apoya su estrategia, que invierte en un 46 por ciento en pequeñas compañías sobre todo europeas.

Otro de los últimos cambios que ha hecho en cartera es el de aumentar la exposición hasta el 80 por ciento, tras haberla reducido al 50 por ciento al comienzo del verano. "Creo que el mercado no está caro, aunque es verdad que nos cuesta mucho encontrar ideas nuevas, pero cuando nos gusta una idea y vemos que cae, lo que hacemos es comprar más", apunta.

PUBLICIDAD