Los metales industriales recuperan lo perdido desde el desplome del crudo

Cobre, aluminio, plomo, zinc y acero cuestan lo mismo que en 2014

Un operario enrolla las piezas de cobre en una fábrica



El mercado de materias primas ha estado marcado durante los últimos tres años por la caída -y posterior recuperación, aunque no total- que sufrió el petróleo, que se inició en verano de 2014. El recurso energético no fue el único activo que sufrió desde entonces: los metales industriales no escaparon de las caídas, como tampoco lo hicieron los recursos agrícolas. En el primer caso, metales como el cobre, el aluminio, el hierro, el níquel y el plomo cayeron con fuerza: el Bloomberg Base Metals Index, que pondera estos y algunos otros recursos básicos similares, perdió un 37,8% entre agosto de 2014 y enero de 2016, cuando sus precios tocaron suelo.

Desde ese nivel han ido recuperando terreno, y en 19 meses el selectivo ha vuelto a los precios que se perdieron hace ya tres años, subiendo más de un 56% en este periodo. El crudo, sin embargo, a pesar de que ha recuperado más del 94% en el mismo periodo y ya ha vuelto a máximos del mes de mayo por encima de los 54 dólares, aún cotiza a la mitad de lo que costaba entonces.

La subida de los metales no ha sido tan pronunciada como la del crudo, pero han vuelto a niveles de hace tres años antes que el recurso energético, ya que sus descensos no fueron tan drásticos entonces: el cobre cedió un 39,6% desde junio de 2014 hasta enero de 2016, y desde entonces ha subido un 59,71%. El aluminio y el plomo cayeron casi el 32 por ciento y han sumado cerca del 50%... E, incluso, otros como el acero, ya están por encima de los niveles del verano de hace tres años: este último metal sube un 168,61% desde los mínimos y a principios de este año ya recuperó todo lo perdido desde el inicio de las caídas del crudo. Otros, como el mineral de hierro o el níquel, no han conseguido volver a las cotas de 2014, pero también han rebotado con fuerza desde los mínimos -más del 30% en ambos casos-.

Caída y auge

El desplome del petróleo pareció contagiar a otros recursos básicos, teniendo en cuenta que los descensos llegaron a la vez. La demanda de China entonces, según explica Tomás García-Purriños, gestor de Morabanc, es una de las principales responsables: "Tanto los metales industriales, como el crudo, pueden entenderse como materias muy ligadas al ciclo económico. En este caso, tuvieron en común la ralentización de la economía china. El gigante asiático representa en torno a la mitad de la demanda mundial de acero, aluminio, cobre o níquel. Hay una correlación del 70% entre mediados de 2013 y mediados de 2015 del índice Bloomberg de metales industriales y el PMI manufacturero chino. Del mismo modo, China representa casi un 15% de la demanda global de crudo", destaca el experto.

De esta forma, China juega un papel fundamental en el precio de estos recursos básicos, tanto a la baja como al alza. García-Purriños justifica la última subida por "diferentes catalizadores: debilidad del dólar, mejora del aspecto macroeconómico a nivel global, recuperación del PMI chino, etc., todo esto, en un contexto de ajuste de oferta".

Desde ETF Securities destacan también cómo "estos metales necesitan de mucha energía para extraerse y procesarse, por lo que tienen correlación con el petróleo". Además, la firma trata de explicar por qué se ha producido la última subida y destaca cómo "se está apreciando un aumento en la destrucción de oferta. Las mineras han recortado su inversión en un 52% durante los últimos cuatro años, y esto está impactando las capacidades de producción, algo que ha generado un déficit de producción este año por primera vez en los últimos 11 años".

Javier Santacruz, profesor del IEB, también da su opinión sobre el rebote y explica que "las previsiones de demanda por parte de China son mejores de lo estimado, y si a esto le sumas que las empresas que producen están ahora más saneadas, son más solventes y se han diversificado, eso se traslada a un efecto positivo sobre la cotización de los metales".

El impacto de la subida

Respecto a la huella que esta subida puede tener en la economía y en los mercados, además de los beneficios que lógicamente consiguen las empresas que venden estos recursos básicos, Santacruz destaca cómo "desde hace tiempo se han roto las correlaciones que había entre el mercado de materias y la macroeconomía. Es bueno que haya una demanda más fuerte de lo previsto, pero por sí mismo no hace que podamos esperar más crecimiento".

El sector se beneficia de la recuperación

La subida de precios y la mejora de las condiciones en las que se encuentran las productoras de estos metales también se ha notado en la cotización de las empresas del sector: el índice Stoxx 600 Basic Resources, que engloba firmas como Rio Tinto, Randgold, Antogafasta, BHP Billiton o la española ArcelorMittal -esta última avanza casi un 270% en el último año y medio-, ha subido un 126% desde principios de 2016, y ahora también ha regresado a niveles no vistos desde verano de 2014. En Estados Unidos la reacción alcista también ha sido importante: el índice S&P 500 Materials se encuentra ahora más de un 6% por encima de los niveles de hace tres años. Los superó a finales de 2016.

