Las nuevas burbujas serán más grandes y peligrosas que nunca: el bitcoin puede ser la prueba

@12. En absoluto, no tengas la menor duda que pondrían los mayores recursos y esfuerzos (que son muchos) en buscar una solución para confiscar o "regularlo". Si quieren intervenir, lo harán (de una manera coordinada y global, pones ejemplos de estados fallidos). Ya con el simple hecho de aislarlo del tráfico mercantil, ilegalizarlo y perseguir a las empresas que distribuyan bitcoins ya perdería su valor. Escudarse en el oro o en el bitcoin no elimina el riesgo ante un cisne negro (un suceso de baja probabilidad de gran impacto), no os engañeis. Si el mundo se viene abajo (improbable), el bitcoin no será menos. Que haya una corrección severa en los mercados en el futuro no lo dudo, el oro en 2007-2008 se disparó para luego desplomarse. Alguien invertido en acciones de empresas que SI cubren necesidad humanas tendría más dinero actualmente y con un riesgo inferior que los que os escudáis en activos que erroneamente considerais de inferior "riesgo", puedes comprobarlo tú mismo con la revalorización del oro respecto al S&P 500 en los últimos 200 años y su volatilidad.