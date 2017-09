Informe DEGIRO: Paridad con la libra



Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







Con la UE ahora firmemente a cargo de las conversaciones de negociación del Brexit, la libra está luchando. A finales de agosto, la libra cayó a un tipo de cambio de 1,08 EUR, la tasa más baja desde 2009. Ahora, dos de los bancos más grandes del mundo están pronosticando que la libra pronto caerá a igual o incluso por debajo del valor del euro. HSBC ve la libra negociando cara a cara con el euro al final del año, mientras que Morgan Stanley ve al euro en 1,02 GBP para la próxima primavera.

La actual libra débil está haciendo que la exposición extranjera de acciones en libras sea más atractiva para los inversores de la zona euro. La inversión en acciones británicas es ahora un 25% más barata para los inversores españoles de lo que era hace dos años. Sin embargo, incluso con la actual bajada, la mayoría de los analistas todavía no ven la libra cayendo tan lejos. De los 62 participantes en una encuesta de Bloomberg, sólo HSBC y Morgan Stanley vio la libra cayendo a o por debajo de la marca de 1,00 euros en el próximo año.

Aires de cambios

Royal Mail ha sido relegado del FTSE 100. Cuatro años después de la oferta pública inicial, la firma perderá su lugar en el índice de las 100 mayores acciones de Londres por capitalización bursátil. También será relegado al FTSE 250 el prestamista sub-prime Provident Financial. Los sustitutos en el índice de blue chips inglés serán el operador hospitalario NMC Health y el constructor de viviendas Berkley Group. El cambio se forjó durante la revisión trimestral de las listas de Londres y se basa en el precio de cierre el 30 de agosto. Los cambios entrarán en vigor a partir del 18 de septiembre.

Hambrientos por rentabilidades

Los mercados europeos han sido optimistas este año, pero las mejores acciones de Europa pueden ser una sorpresa. En su apogeo en julio, el minorista húngaro cotizado Konzum se revalorizo un 5.400%. La firma es una empresa que vende materiales de construcción y fabricación.

Esta ganancia astronómica, por supuesto, no viene sin controversia para una empresa cuyas ventas ni siquiera superaron los 100.000 euros en todo el año 2016. La oleada se produce después de que un hombre de negocios con afirmaciones de ser "más inteligente que Mark Zuckerberg" compró un 20% empresa. Aunque los analistas no ven ninguna justificación para el aumento de precios, esto provocó una un rally con los inversionistas locales especulando a que habría una afluencia de fondos del gobierno a la compañía. Los inversores que buscan invertir en mercados de Europa central y oriental como Hungría pueden hacerlo con DEGIRO.

Tiempos de tormentas

Independientemente del clima, el mercado en Hong Kong está caliente. Mientras que el pequeño territorio de la isla terminó el verano luchando contra un tifón tras otro, el índice Hang Seng no se ha ralentizado. El índice, ponderado con 50 compañías que representan el 57% de la capitalización total de la bolsa, alcanzó su máximo de dos años en julio y ahora se está cerrando en el récord histórico. Incluso con el pobre desempeño del gigante de comercio electrónico Tencent Holdings en agosto, el índice subió un 8,4% en los últimos tres meses.

La información anterior no constituye una oferta pública ni una solicitud de compra de valores o instrumentos financieros. Toda decisión de inversión relativa a instrumentos financieros debe basarse en un asesoramiento individual y profesional y en un folleto publicado por un organismo autorizado. Al crear este análisis, DeGiro no lo hace como asesor de inversiones o debido a algún deber conferido por la ley. La información se ha prestado con la debida atención y atención, pero DeGiro no es responsable de la exactitud / integridad de los datos de intercambio y la información económica, los tipos de cambio o datos generales del mercado. Esta información y opinión es representativa del momento de publicación y no proyecta rendimiento futuro.

PUBLICIDAD