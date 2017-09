Ludovic Subran: "Si hay recesión o no en EEUU en 2018 está en manos de los consumidores"

Ludovic Subran, Economista Jefe de Euler Hermes.



Economista jefe de Euler Hermes







El currículum de Ludovic Subran, a pesar de su juventud, destaca sobre la multitud. Hoy es economista jefe de Euler Hermes, tras pasar por el Ministerio de Finanzas francés, la Organización de Naciones Unidas y el Banco Mundial. El experto analiza la actualidad económica de los mercados; descarta una recesión en EEUU, repasa la situación de los emergentes y el impulso económico que está suponiendo la recuperación del comercio internacional.

¿Cree que Donald Trump va a ser capaz de evitar la habitual recesión republicana, que suele aparecer cuando llega un nuevo presidente de este partido?

Lo que es seguro es que hay una desconexión entre lo que esperan los mercados para el crecimiento y la realidad que estamos viendo. Esta desconexión sí es una fuente de riesgos de recesión en EEUU, aunque por el momento yo creo que no llegará. Sí es verdad que ha habido una serie de decepciones con Trump, desde el proteccionismo, la política fiscal, el plan de infraestructuras... Y hay un riesgo de que haya una corrección por darse un encontronazo con la realidad, pero yo creo que por el momento, este año, recesión seguro que no, y el año que viene, depende. El hecho es que el consumo en EEUU el año pasado fue casi el 80% del crecimiento, por lo que todo está en los hombros del consumidor americano.

¿Y cree que el consumo seguirá siendo fuerte?

Lo que pasa ahora es que no hay mucha inflación, y eso es bueno, pero, por ejemplo, la confianza que se necesita para que se sigan comprando bienes de consumo duradero, no la hay. Se habla del consumidor desaparecido. Un consumidor que se evaporó para los semiduraderos. El verdadero riesgo de recesión va a estar en los hombros de los consumidores. Hay menos crecimiento de crédito, pero eso es normal, porque crecía a un ritmo muy alto. Al margen del consumo, también hay fuentes de riesgo financiero puro, como la deuda de los estudiantes, también los fondos de pensiones públicos, que no tienen mucha capacidad de pagar las pensiones de la gente que se va jubilando, y también hay riesgos de sobrevaloración en los mercados de acciones. De todas formas, no espero recesión, pero para una economía como los EEUU, crecer un 2% no es suficiente. Entonces, el tema va a ser, cuánto Trump va a poder estimular la confianza, las inversiones, que sólo se han recuperado en el sector energético.

¿Cree que la Fed va a ser capaz de reducir el balance?

Sí, por qué no. Lo va a hacer de forma gradual, pero sí lo va a hacer. De toda formas, es necesario que lo haga. Yellen necesita políticas públicas de respuesta. EEUU logró recuperarse antes que Europa de la crisis, y gran parte fue por las reacciones rápidas, y muy efectivas, de las políticas públicas. Los estímulos de Obama, tanto como la política monetaria de la Fed, fueron los responsables. Ellos mismos saben que el truco estadounidense es la rapidez de sus políticas públicas y necesitan recuperar espacio para maniobrar. Lo saben, y por eso necesitan reducir el balance, y normalizar la política monetaria en EEUU para ganar espacio. Y creo que es posible.

¿Por qué cree que está volviendo el dinero a los emergentes?

Hay tres razones, creo. Primero, las materias primas. Su precio ha subido mucho. Para los exportadores esto es muy importante, aunque no sea un precio muy elevado, la subida del crudo es una gran noticia para Brasil, Rusia, Sudáfrica... Quiere decir que las inversiones del sector energético se están recuperando, y la mayor parte va a esos países. La segunda razón es que, al final, el crecimiento de los emergentes en 2017 va a ser el más alto desde 2009, casi el 4,5%. Hay fuente de crecimiento, por que los líderes, como Rusia y Brasil, han tocado suelo. Los componentes de crecimiento se orientan hacia una recuperación. Muchos de estos países, además, han hecho esfuerzos en sus políticas públicas y presupuestarias. También hay una voluntad de tener políticas públicas contracíclicas en esos países. El efecto divisa, además, tampoco es un gran problema ahora para ellos, con las últimas caídas del dólar (mucha deuda de estos países es en dólar). El tercer punto es algo residual: el foco está puesto ahora en el riesgo político norteamericano, más que en el resto del mundo. El problema está en EEUU, y eso sí que ha sido bastante positivo para los emergentes, ya que ha quitado el foco de sus problemas políticos.

Ahora, teniendo en cuenta el aspecto macro, qué región preferiría: ¿Latinoamérica o Asia?

Asia. Yo creo que Asia tuvo una temporada difícil el año pasado, por China, pero los países hicieron políticas muy distintas, y bastante efectivas. Países como Indonesia o Malasia, lo hicieron bien. Lo que no se dice, pero que sí es una de las claves, es la recuperación del comercio internacional. Esta recuperación está agregando 0,5 puntos de PIB mundial al crecimiento. Si logramos un 3% este año, un 2,5% es crecimiento de países, pero hay un efecto amplificador de la recuperación del comercio internacional. Países manufactureros como Vietnam, Indonesia o Malasia, se han beneficiado mucho de esto. Aunque tienes una deceleración del crédito en China, que sí tiene efectos en los países de alrededor, no se está notando en la dinámica de estos países, porque lograron independizarse un poco de China, cortando al intermediario y yendo directamente a exportar a Europa y EEUU.

