El 53% de los fondos superventas es menos rentable que su competencia

Cobas AM es la única independiente que se cuela entre los 'best sellers'

Los cinco productos más vendidos copan el 60% de todas las suscripciones

Enlaces relacionados Por primera vez el español invierte más en fondos de inversión que en depósitos (31/08)

Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







Hace unos años cuando un inversor acudía a una sucursal bancaria no salía de ella sin que le hubieran colocado un depósito en cartera. Hoy con los tipos al 0%, cuando ese cliente acude a su entidad, el producto que se le recomienda ya no es un depósito sino un fondo de inversión. De hecho, según el Informe de Ahorro Financiero que elabora Inverco con los datos del Banco de España, los españoles ya tienen más dinero ahorrado en fondos que en depósitos, algo que no había ocurrido nunca.

Esa proactividad de la banca en la venta de fondos es donde reside buena parte del éxito que ha tenido este producto financiero y, por ello, no es de extrañar que cuando uno analiza la lista de los 20 fondos españoles más vendidos vea que 18 de ellos pertenecen a gestoras bancarias, las mismas que luego retroceden el 63% de sus comisiones de gestión a los bancos a los que pertenecen, mejorando así sus márgenes. Sin embargo, que un producto sea un best seller no siempre implica que sea el mejor y, de hecho, el 53% de los 20 superventas en fondos (no se incluyen los que son de nuevo lanzamiento) obtienen este año rentabilidades inferiores a la media que logran otros fondos de sus mismas categorías, según Morningstar.

Por productos, los que más se alejan de las rentabilidades medias de su respectivas categorías son fondos de bolsa como Cobas Selección -la gestora de Francisco García Paramés es la única que cuela productos entre los 20 más vendidos del año- o Kutxabank Dividendo, con rentabilidades del 1,38 y 5,22%, frente a las medias del 5,78% y 7,23% que consiguen de media sus competidores.

Pero la peor nota en cuanto a categoría de inversión se queda en la de productos mixtos defensivos en euros que son los que más se alejan de la rentabilidad media de su categoría ya que tanto Bankia Soy Así cauto, el tercer fondo que más se vende en el año, como Sabadell Prudente o Santander Generación 1B obtienen rentabilidades inferiores a la media, que está en el año en el 1,08%, según los datos que recoge Morningstar. La excepción dentro de esta categoría la pone el fondo de BBVA Quality Inversión Conservadora, el más vendido en el año, según los datos de Morningstar, ya que se anota en 2017 unas ganancias del 1,23%.

"El hecho de que los fondos que más se vendan sean de bancos demuestra que el mercado se está abriendo muy poco a poco. La entidad ofrece ahora fondos para mantener a sus clientes, pero lo que ofrece no es tanto lo que el cliente demanda como lo que a la entidad le interesa vender. Que muchos superventas no estén entre los más rentables implica que muchos inversores que entran en fondos no saben ni dónde están entrando", apunta José María Luna, director de análisis y estrategia de Profim. A este respecto conviene recordar que, según los datos de Inverco, el 90% de los inversores de fondos los contratan a través de su entidad financiera. Y de hecho, los cinco más vendidos, todos de bancos, copan el 60% de todas las suscripciones de la industria en 2017.

Qué mirar antes de comprar

De hecho, este experto recomienda que antes de dejarse llevar por la recomendación que le hagan en su banco, que no hay que confundir con asesoramiento, sea el propio inversor el que analice su perfil de riesgo, su horizonte de inversión financiero y el conocimiento de un producto. Recomendaciones que secunda también Fernando Luque, editor en España de Morningstar: "Hay que comprar fondos que se adapten a cada perfil de riesgo. Además, es muy importante mirar los costes porque unos altos costes suelen impedir que se alcancen rentabilidades superiores a la media. El coste es incluso más importante que la rentabilidad histórica".

En esa idea incide también la propia CNMV, quien acaba de publicar un "Decálogo para inversores novatos" a través de su web Finanzas para Todos, que recomienda que no hay que "dejarse llevar por rentabilidades altas. Suelen conllevar riesgos más elevados y las pérdidas pueden ser igual de proporcionales", a la vez que subraya que hay que "comparar bien las tarifas y comisiones". Inciden mucho en la rentabilidad final de su inversión.

PUBLICIDAD