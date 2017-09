Draghi, 70 años y un dilema entre manos

La realidad es que los estímulos como los llaman no han estimulado nada de nada, más bien han vuelo la crisis un problema perpetuo, el señor Dragui ha convertido a la zona euro en una economía zombi prácticamente estancada a la japonesa ya que el principal problema de esta Eurolandia se llama estatismo, mientras no se desmantele el clientelismo y círculo vicioso de los parasitarios Estados del Bienestar la decadencia está completamente asegurada; y dándoles dinero a los gobiernos por debajo de la mesa para fomentar la vagancia y la mediocridad, más bien están agravando un problema que nos lleva directo al subdesarrollo e inclusive a tiranías populistas, ya que ningún estatismo ha creado riqueza jamás pero si mucha miseria. Así que lo que ha logrado el BCE es aplazar las necesarias reformas que con el tiempo serán más complejas de realizar como por ejemplo la reforma del quebrado sistema de pensiones de reparto español, así que una vez suban los tipos de interés las quiebras principalmente en el sector privado estarán al orden del día, sobre todo cuando se intensifique la rapiña fiscal y la hiperregulación para mantener el tinglando parasitario del Estado del Bienestar por cierto no han parado de engordar todos estos años de crisis por mucho que la izquierda diga lo contrario. Por su parte postergar indefinidamente la subida de tipos nos llevaría de cabeza al tercermundo con un euro cada vez más devaluado e inflacionista, es decir del marco alemán pasaríamos a la lira italiana.



El ajuste que no se ha querido hacer vendrá ya sea por las buenas o por las malas, ya que la economía tiene sus leyes propias que son prácticamente inviolables y se remite a algo tan simple como a que una sociedad que no produce y pretende vivir del Estado, acaba siempre en la miseria absoluta. Si no se cambia el rumbo pronto allí es a donde vamos, ya que el mundo es muy distinto al de hace 40 años, así que los países que antes estaban abajo hoy están arriba y los que estaban arriba hoy van cayendo por pesar absurdamente que se podía ser próspero y tener bienestar confiscando y repartiendo lo ajeno.