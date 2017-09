Los mercados ignoran el órdago independentista de Cataluña

Buenos días:



Como Español, con familia en Catalunya, y pasando temporadas en Barcelona, pienso que la secesión no va a ocurrir. Nadie quiere firmar nada en el Govern y hay un ordenamiento jurídico en Cataluña, que respaldaría la UE, máxime que no hay constancia de opresión ni de violación de derechos humanos, si no lo que está detrás de todo es esconder la corrupción, como ya importantes diarios europeos (no españoles) han informado. He preguntado a muchos amigos barceloneses y la mayoría quiere que haya una consulta legal no el bodrio que quieren colarles desde el Govern.



El actual Govern, desgastado, desprestigiado internacionalmente después de sus bochornosas actuaciones en el asunto del atentado y al que nadie en Europa ha escuchado, no es precisamente el más indicado para proclamar una independencia unilateral con todas sus consecuencias de flagrante violación del derecho comunitario. La CUP no gusta en Europa.



Por otra parte saben que quien firme esos decretos ilegales va a recibir el peso de la justicia con apoyo de la CE.



Por tanto creo que habrá elecciones y con otro Govern menos crispado hay que empezar la ineludible negociación con el gobierno central, que debe ya de dejar de mirar para otro lado y entender que se precisa un referéndum con una pregunta pactada, con garantías para el si y el no y que es lo que la ciudadanía lleva años reclamando. Según el resultado debe de haber unas negociaciones Generalitat-Estado, dentro del derecho comunitario para que nadie salga lesionado, incluyendo la deuda.



Aunque la CUP engaña a su parroquia una desconexión de una parte de un país, que lleva 500 años en él no se hace en un día ni mucho menos.



Por tanto el 1 O, pues habrá urnas y papelitos sin más validez que acentuar el victimismo.



Si se aprobasen las leyes de desconexión se invalidarían de forma inmediata, se actuaría contra el firmante y se tomaría el control temporal de Interior por el estado, procurando que el ciudadano tuviese los servicios de que goza actualmente.



Por eso creo que de momento los Mercados no descuentan nada, esto vendrá con posteridad al 1 O. La Caixa y Sabadell, se irían con toda la lógica del mundo a otro lugar, eso lo ve cualquiera, ya que su negocio en Catalunya es residual.



Ya muchas empresas se han marchado por si acaso y si se declarase la independencia unilateral la huida de empresas y capitales en el periodo transitorio arruinaría a Catalunya.



Esto las personas formadas lo saben perfectamente y por eso se han levantado ya algunas voces catalanas, aunque siempre con miedo por el proceso represivo que ejerce el independentismo.



Gracias y feliz fin de semana a todos.