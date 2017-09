Mediaset pierde 1.100 millones de euros en bolsa desde el mes mayo

La cadena FRIKI, pierde pasta, por favor, no tire de la cadena, deje la programación friki a la vista, aunque huela!!!



No me extraña, las personas digamos "normales", ya no ponen Tele 5, salvo cuando se pasa haciendo "zapping" y en ese mismo momento, siempre hay un "friki" hablando, o haciendo algo que a nadie le incumbe, salvo a los frikis....



De las MamaChicho, a lo de ahora, Jo!!, que trayectoria mas intensa.