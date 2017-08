Costco, Ahold y Carrefour pierden más de un 8% por 'culpa' de Amazon

Claro, como no va a perder Carrefour ?, pero no por culpa de Amazon, por culpa de ellos mismos que son unos negados: compre un lavavajillas por internet en Carrefour con un plazo de entrega de dos a cinco dias, al septimo dia me puse en contacto con ellos para desistir de la compra porque aun no lo habiamos recibido, ni sabiamos cuando nos lo iban a enviar, mientras tramitaba el desistimiento, me dijeron que lo enviarian en otros cinco dias mas, por lo que confirme el desistimiento. Asi no se puede vender nada, si dices que la entrega es de dos a cinco dias, no pueden ser catorce dias, como ellos pretendian. El mercado no se lo quita Amazon, lo pierden ellos mismos, por inutiles.