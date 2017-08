El Ibex 35 consolida el último rebote y cierra con una caída del 0,95%

Al 2. El mundo es un lugar inseguro y poco predecible. Para reducir la ansiedad creamos modelos predictivos basados muchas veces en elementos aleatorios, cuando no supersticiosos.



La ingenuidad radica en creer que nuestra previsión es correcta y que la realidad está manipulada. Si bastará con anticipar los movimientos de la bolsa la evolución económica general, invertir en bolsa sería fácil y seguro. Pero invertir en bolsa no es fácil ni seguro, es el eterno juego del gato y el ratón, gente intentado vender caro y gente intentando comprar barato, agarrándose a cualquier dato para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Los más listos, los que más información tienen, los que más sangre fria tengan, los que más suerte tengan, ganarán, los otros perderán. Porque sabido es que ganar o perder en bolsa no depende de lo alto que este un indice, este dato solo sirve para comprobar el nivel de capitalización de las empresas que cotizan en un indice.



Te lo digo yo que no tengo ni idea de bolsa, por eso invierto como se debe hacer en estos casos, sin esperar nada, estando dispuesto a perderlo todo, pero también sabiendo que si tienes sangre fria puedes obtener alguna ganancia, por supuesto no te haras rico pero es divertido sacarle unos durillos a esto.