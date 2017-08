Cambio de tornas en Santander: sólo dos analistas recomiendan vender sus títulos

Evidentemente el tema del Popular afecta a toda la banca pues a partir de ahora, con tantos test y tantos reguladores y resulta que, o no son creíbles y nos mienten, o el Santander ha sido rescatado con el Popular. En ambos casos la credibilidad está por lo suelos.



Si el Popular ha servido para rescatar un mega banco como es el Santander, es posible que no sea suficiente porque ahora mismo hay una burbuja inmobiliaria a punto de estallar en UK (si no lo ha hecho ya) que se puede llevar por delante al Santander.



En los escenarios que se mueve el Santander cualquiera daría recomendación de venta: ruptura de la burbuja inmobiliaria de UK por el efecto del Brexit, quitas o impagos de Puerto Rico, baja rentabilidad por los tipos de interés en la zona Euro, inestabilidad politica y económica en brasil, y nula rentabilidad en USA; es un panorama con negros nubarrones.



Deduzco que animaron a los pececillos a cubrir una ampliación que olía a chamusquina, que además se hizo firmando un documento que impedía futuras demandas y que, a falta de suficientes pececillos tuvieron que cubrir los accionistas de referencia.



Ahora, toca distribuir, de ahí la caída de la cotización y la brecha abierta respecto del BBVA. La lógica apunta a que estamos ante una campaña de lavado de imagen del Santander con el fin de atraer nuevos inversores a los que endosarles las nuevas acciones.



El negocio del Popular quizás no sea tan negocio. Deja 300.000 familias afectadas que van a contribuir a empeorar la imagen del Santander y asimilarla a banco buitre. Algo que tiene que estar notando.



¿Cuanto tiempo aguantará el Santander escondiendo los problemas?... ni idea pero para mi es venta clara y solo me pensaría entrar cuando toque los 3,5 y no sin temor.