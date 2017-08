El supermercado de fondos de BME seguirá desierto hasta mediados de septiembre

BME 31,210 +0,19% Llévate la cotización

a tu web

Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







La plataforma de fondos de Bolsas y Mercados Españoles (BME) cumple su primer mes en funcionamiento desierta. Tal y como confirman fuentes próximas a la industria, desde su debut, el pasado 7 de julio, todavía no se ha listado ningún fondo en su herramienta y lo previsible es que siga siendo así al menos hasta "la segunda quincena de septiembre".

Aunque la plataforma está lista, como aseguran estas mismas fuentes, faltaría la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y es que el operador exige que las gestoras registren una clase específica libre de comisiones de retrocesión, a diferencia de lo que sucede en otras plataformas. Una burocracia que podría estar retrasando la puesta en marcha efectiva de la herramienta. A lo que no ayuda el parón de la época estival. Es por ello que estas mismas fuentes justifican que, si no se ha avanzado durante el mes de julio, "ya no se hará nada hasta la vuelta del verano".

De momento, cerca de 11 firmas han anunciado que estarán presentes en ella (Abante, Alpha Plus, Buy & Hold, Cartesio, Fonditel, Gesconsult, Gesiuris, Gestifonsa, Merchbanc, Metagestión y Mutuactivos) y se calcula que la oferta de las que ya han confirmado rondará la veintena de productos.

La razón es que muchas de ellas solo venderán algunos de sus fondos. Es el caso de Mutuactivos, que está valorando que el primer fondo para incorporar a esta plataforma sea Mutuafondo España o de Gesconsult, que prevé introducir Gesconsult Renta Variable y Gesconsult León Valores. Por su parte, Metagestión incluirá sus dos fondos estrella: Metavalor y Metavalor Internacional; Cartesio se centrará en sus dos españoles: Cartesio X y Cartesio Y; y Alpha Plus registrará Alpha Plus Ibérico Acciones, Alpha Plus Gestión Flexible y Avance Global. Mientras, otras más pequeñas como Buy & Hold incorporarán todos sus fondos: Buy&Hold Bonos, Buy&Hold Flexible y Buy&Hold Acciones. Desde Abante Asesores confirman que ya han "iniciado los contactos".

Sin embargo, por ahora ninguna gestora extranjera ha optado por incluir sus productos en la plataforma de BME. Bien sea porque no quieren registrar sus clases limpias bien porque muchas no quieren pagar los cánones que exige hasta que vean su funcionamiento. En cualquier caso, a lo primero estarán obligadas en enero de 2018 con la llegada de la nueva directiva europea sobre instrumentos financieros (Mifid II), que obligará a las gestoras a registrar las clases más baratas.

PUBLICIDAD