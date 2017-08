800 481

Otegi: EH Bildu no está ni en el turista 'go home' ni en el aquí no pasa nada

San Sebastián, 7 ago (EFE).- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado hoy que la coalición "no está ni en el turista 'go home' ni en el 'aquí no pasa nada'", sino a favor de la "regulación" del sector porque entiende que existen "problemas" que no soluciona el actual modelo.

Otegi, en declaraciones a los periodistas en San Sebastián, ha afirmado que es "sencillamente mentira" que EH Bildu esté contra el turismo.

"Decir que uno está en disposición de poner encima de la mesa un debate sobre el turismo no es estar en contra de éste, de la misma manera que estar en contra de la energía nuclear no es estar en contra de la energía, pero hay un cierto interés por parte de determinados medios de comunicación y agentes políticos en hacer creer a la ciudadanía que EH Bildu está en contra", ha destacado.

El dirigente abertzale ha dicho que EH Bildu considera que los ataques a objetivos turísticos en Cataluña no son "dinámicas adecuadas", que "incluso hay alguno de la CUP que lo ha expresado así".

Se ha mostrado convencido de que en las manifestaciones contra el actual modelo turístico que ha convocado Ernai, la organización juvenil de Sortu, -hoy en Vitoria y el 17 en San Sebastián- no se van a producir incidentes.

"El Estado español, el PP y algunos agentes políticos y mediáticos están deseando que haya incidentes. Lo mejor que les podría suceder y lo que están deseando es que haya incidentes y yo abogo por que no los haya, estamos en contra. La propia organización Ernai ha dicho que no los va a haber y estoy absolutamente confiado en que va a ser así", ha recalcado.

Ha agregado que la "gestión institucional" de EH Bildu en la Diputación de Guipúzcoa y en el Ayuntamiento de San Sebastián "demuestra claramente" que la coalición no está contra el turismo.

"No estamos contra de los turistas, todos somos turistas y sería absurdo estar en contra del turismo porque todos lo practicamos. Lo que decimos es que es que el turismo es una fuente de riqueza, que tiene un peso importante en el PIB vasco y guipuzcoano, pero que hay que regularlo. Por lo tanto, no estaremos ni en el turismo 'go home' ni tampoco en el 'aquí no pasa nada, no tenemos problemas'", ha insistido.

