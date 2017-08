EEUU abre una 'brecha' de 25 puntos entre la acción de Arcelor y Acerinox

Artículo sesgado a más no poder. Si bien es verdad que la debilidad del dólar no favorece a Acerinox, sí que le favorece la apreciación del níquel (13.5% desde el 26 de junio), ya que la compañía traslada este incremento a sus clientes. Y eso no lo cuenta el artículo.



Outokumpu presentó beneficios menores de lo esperado y ese día bajo alrededor de un 7%. Sin embargo Acerinox ha tenido un resultado trimestral muy bueno pero el mercado, manipulado a más no poder, castigó la cotización.



Acerinox no ganará 216 millones este año, ganará bastante más. Mis cálculos indican que el beneficio rondará los 250 millones (Bpa: 0,90 €) lo que también conllevará un aumento del dividendo.



Con ese beneficio y el precio a día de hoy tenemos un PER de aprox. 12, que no es caro.