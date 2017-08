Greenspan no atisba burbuja en la renta variable, pero sí en el mercado de bonos

de poco importan las opiniones de economistas. Cuando estudiaba, estaba de moda Alan, todo el mundo lo alababa, pero despues de la crisis de ENRON y deotras cagadas publicas que ha tenido, pues esta bastante en evidencia. Lo mismo pienso de Roubini, que llevaba anticipando la crisis con el cuento del lobo desde hacia años y años años, eso no es ser buen economista, hay que mas menos acertar con los tiempo, vamos que sino me den el nobel por anticipar que la crisis se va a acabar, ni dire cuando, solo que se va a acabar...de los unico que me fio de sus pronosticos es de los que invierten dinero en el sentido de sus opiniones y no solo de los que opinan por opinar