Santander ya vale en bolsa más que BBVA, CaixaBank y Bankia juntas

Para el #11... Que parece que no lo tienes del todo claro a tenor de las burradas que has dicho:



Primero: Mañana NO te dan 0,6 Euros por acción. El Viernes (y no mañana) te dan 0,06 Eur por acción. La fecha 'ex-date' es el dia 2 de Agosto (osea que si compras titulos el miercoles, no recibes pago por ellos, da igual que sea 1, 100 o 100000).



Segundo: 0,06 Eur/acción es la cantidad 'bruta'. Pero tu JAMÁS recibes esta, tu recibes una cantidad neta de 0,0486 Euros por acción, que es el resultado de la retención del 19% a la que (de entrada) está sujeta esta remuneración - como cualquier otro dividendo.



Tercero: El dinero se deprecia tanto en el banco como en el ban-colchón. Da igual donde lo tengas, es más... los billetes que tienes no son tuyos, realmente pertenecen al Banco de España.



Cuarto: Muchas de las colas que hay en las oficinas del Santander son debidas a la desidia y desgana de los bancarios (que no banqueros) que hay en los puestos de (des)atención al cliente.



Quinto: Los servicios de telepago no son del Santander, son de otra empresa que a instancias de tu banco, te ofrece un datafono.



Buenos dias.