Carmignac: "Si tienes un punto de vista a 10 años, es Asia donde debes invertir tu dinero"

Pues no es que Carmignac pueda presumir en los últimos años de sus inversiones en renta variable, han tenido que cambiar varias veces el equipo gestor por sus malos resultados.



En su informe sobre su fondo estrella Carmignac Patrimoine A expresa Morningstar en su informe "The latter's poor results since 2010, and, in parallel, the recurring instability among the group's equity managers, has led us to reduce the Investissement fund's Morningstar Analyst Rating to Neutral, expressing our lack of conviction regarding its future potential."



Menos mal que el resto del equipo hace su trabajo "As an allocation fund, it has several additional performance drivers that are efficiently used and have mitigated the poor results from the international equities selection." lo que le permite seguir siendo de los mejores en su clase, pero no gracias al equipo de renta variable desde luego,