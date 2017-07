Qué valores vigilan los mejores gestores de bolsa española

Solo 12 fondos han superado la rentabilidad del Ibex con dividendos desde los mínimos de 2012, del 118%. De media, han batido sus ganancias en 50 puntos porcentuales.

Hoy el Ibex 35 es uno de los índices de la eurozona que más rentabilidad acumula en este 2017, con un 12,6 por ciento en el año. Hoy, el mercado español ha vuelto a situarse en el radar de los grandes inversores internacionales al calor de la recuperación económica a la que asiste nuestro país. Pero no hace tanto tiempo era considerado un patito feo en Europa y, precisamente por lo mismo, hoy está a la cabeza de mercado: su alta exposición a un sector bancario en el pasado en crisis y ahora convirtiéndose en el claro beneficiado del principio del fin de la política acomodaticia del BCE. Ese tiempo no es tan pasado ya que esta semana se han cumplido cinco años desde que ese 24 de julio de 2012 el índice español marcaba mínimos de la crisis al tocar los 5.956 puntos. Un nivel desde el que ha recuperado en torno a un 75 por ciento (un 118 por ciento si se toma el Ibex con dividendos).

Hace cinco años existían en el mercado español 79 fondos de bolsa española (incluyendo todas sus clases) y de todos esos productos, solo 12 han logrado cumplir con su objetivo de batir el comportamiento de su índice de referencia. Un dato: todos ellos lo han conseguido aplicando una gestión muy activa en sus carteras y, de hecho, la gran mayoría forma parte de la Liga de Gestión Activa de bolsa española de elEconomista.

La importancia de la gestión activa

Dentro de estos 12 magníficos, el que más ha ampliado su Alpha con respecto al Ibex 35 con dividendos -se ha de tomar como referencia este índice ya que los fondos acumulan los dividendos que reparten las empresas donde invierten- es Metavalor. Este fondo, que vivió los peores momentos del Ibex 35 con Gonzalo Lardiés como gestor (ahora gestiona un fondo de acciones ibéricas en A&G), lleva cuatro años en manos de un equipo de gestión liderado por Javier Ruiz y desde aquel fatídico 24 de julio se anota una rentabilidad acumulada del 184 por ciento, 70 puntos más que su índice de referencia. Según explica uno de sus gestores, Alejandro Martín, su disciplinado estilo de gestión (solo entran en compañías que cuentan con un potencial del 30 por ciento) es lo que explica que hoy el nivel de liquidez de su cartera esté en máximos del 24 por ciento. "En el mercado español hay ahora pocas ideas de inversión y de ahí que optemos por reconstruir el fondo en uno ibérico para poder incluir a Portugal. En este entorno de mercado hay que ser prudentes", asegura. Las firmas lusas alcanzan ya el 15 por ciento de la cartera con valores como Sonae o Correos de Portugal y hasta hace poco Corticeira que, según Martín, "ha sido el mayor éxito del fondo desde que se incorporró en julio de 2012". Sin embargo, sus tres mayores posiciones cotizan en la bolsa española: Técnicas Reunidas, Talgo y BME (y pesan un 5 por ciento).

Ninguna de ellas está entre las principales posiciones de la cartera de otro clásico del mercado español: Okavango Delta. Gestionado por José Ramón Ituarriaga (ver entrevista en páginas 8 y 9), este fondo es hoy uno de los que más ha sufrido la quiebra del Popular, ya que éste era uno de los muchos valores financieros que tiene en cartera el gestor de Abante y de ahí que hoy se sitúe entre los fondos de bolsa española menos rentables del año. Sin embargo, analizando la trayectoria del gestor a largo plazo, la cosa cambia sustancialmente. En los últimos cinco años ha logrado una rentabilidad acumulada del 174 por ciento. El mayor acierto, comenta Iturriaga, ha sido manterse firme en sus convicciones: "Quizá el sector bancario ha sido en los últimos dos o tres años una idea contraria pero que está funcionando y que ha aportado rentabilidad diferencial". A él confía en la actualidad el grueso de su cartera, junto a sectores muy cíclicos. Entre sus principales posiciones están Santander, Caixabank, Bankia y Sabadell ya que considera que "aunque es verdad que desde mínimos han subido, los bancos cotizan baratos. Después de haber sido el epicentro de todas las crisis ahora empiezan a tener el viento de cola". Junto a la banca, también confía buena parte de su patrimonio al sector de socimis, de hecho, una de sus últimas operaciones ha sido la de entrar en Neinor Homes. Dos sectores muy cíclicos que responden a la positiva visión que tiene con respecto a la economía española. "Estamos en uno de esos momentos en que parece que se alinea todo: la recuperación macro se va a trasladar en muchas ocasiones de forma exponencial a los resultados, las valoraciones son muy atractivas en buena parte de la bolsa española y, además, el bajo nivel de exposición relativo que tiene el gran inversor internacional a España es muy bajo. Se dan circunstancias para que la bolsa española brille con luz propia en los próximos meses", apunta.

Pero la gestión activa no siempre va ligada a las pequeñas gestoras. También entre las grandes hay fondos que han conseguido batir al Ibex 35 gracias a la desviación que han hecho del índice. Dos de esos productos, por ejemplo, están en manos de Santander AM España. El primero es todo un clásico: Santander Small Caps España, que en los últimos cinco años ha acumulado una rentabilidad del 149 por ciento. Lograrlo no ha sido fácil, pero, como recuerda su gestora Lola Solana, cuando se le pregunta cómo vivió esos mínimos del Ibex: "Sentí que a largo plazo era una oportunidad de inversión y que todo tenía que mejorar porque Europa lo había hecho mucho mejor y era el turno de España. Además, no solo vi los mínimos de los índices sino que también vi el mínimo del patrimonio del fondo así que nos dedicamos a venderlo activamente y a apostar por España". El producto de Solana comparte ranking con el que hoy es el mayor fondo de bolsa española. Se trata de Santander Acciones Españolas, que gestiona más de 1.000 millones de euros y que hoy está en manos de José Antonio Montero Espinosa, que sustituyó en el cargo a Iván Martín, hoy gestor en Magallanes. En los últimos cinco años ha conseguido una rentabilidad del 132 por ciento. "Tenemos la convicción de que se puede generar valor para los partícipes si nos mantenemos fieles a los criterios de selección de valores, y al margen de modas y movimientos de corto plazo", afirma Montero de Espinosa. Al igual que Iturriaga, su apuesta por el sector financiero está más clara, ya que sus cuatro mayores posiciones son bancos, con BBVA como gran protagonista, lo que le permite apuntarse una rentabilidad en el año cercana al 17 por ciento, superando también al Ibex.

El quinteto de fondos que más han exprimido a un Ibex 35 en mínimos lo cierra EDM Inversión, el producto de bolsa española más antiguo del mercado. Gestionado por Juan Grau, Alberto Fayos y Ricardo Vidal, este vehículo ha ganado un 134,6 por ciento desde los mínimos del Ibex 35, un buen hacer que, tal y como explica Vidal, se debe en gran parte al comportamiento de "Grifols, Inditex, Gamesa y Catalana Occidente". Entre sus principales posiciones no figura ningún banco. Sus mayores apuestas pasan por otros valores cíclicos como Acerinox, Grifols o Cie Automotive. "Mantenemos compañías de calidad con buenos equipos directivos. No hemos cambiado nuestro estilo", añade.

En qué valores coinciden

De hecho, los gestores de EDM no son los únicos que apuestan por estos valores, ya que estos se encuentran entre las diez primeras posiciones de al menos tres carteras de los gestores que más rendimiento han sacado al Ibex. En ellas, Telefónica, Inditex, Ferrovial, CaixaBank, Almirall, Santander y BME son las más repetidas, firmas que tienen en común su retribución al accionista.

En la lista, eso sí, tiene un puesto especial Telefónica puesto que, aunque no es la primera posición en ninguno de los fondos seleccionados, sí está entre los diez mayores pesos en 7 de los 12 fondos que han ganado al Ibex en los últimos cinco años. Y eso a pesar del nimio comportamiento que ha tenido en bolsa en este periodo, en el que sus títulos solo han subido un 9 por ciento. La teleco ha presentado sus resultados esta semana correspondientes al primer semestre de 2017, en el que ha ganado 1.600 millones de euros, un 28,9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Sus títulos remontan cerca de un 5,81 por ciento en bolsa en lo que va de año y, al precio actual, tiene un potencial alcista del 12,4 por ciento y un consejo de mantener.

Por su parte, Inditex, Ferrovial y CaixaBank están presentes entre las principales posiciones de cinco fondos. Las dos primeras, además, cuentan con un consejo de compra para el consenso de mercado que recoge FactSet mientras que la última es un mantener. Esta última es la única que está sobrevalorada en bolsa para los expertos. Almirall, BME y Santander se repiten en cuatro carteras. De ellos, la entidad que preside Ana Botín es el que mejor recomendación tiene, una de mantener para los analistas. En potencial, no obstante, le gana Almirall si bien hay que tener en cuenta que, por la exposición de EEUU a su negocio, lleva una caída en bolsa del 42,5 por ciento solo en julio.

