Las gestoras extranjeras consiguen el 49% del dinero nuevo en fondos

En el primer semestre obtuvieron 12.000 millones de euros en suscripciones

El 35% de todo el patrimonio en IIC ya está en gestoras de fuera de España



El mercado español de fondos se ha convertido en uno de los más activos para las gestoras extranjeras , y no es para menos si se tiene en cuenta que la cuota de mercado que las firmas foráneas tienen en nuestro país ya alcanza el 35 por ciento de todo el dinero que se maneja en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), según los datos de Inverco publicados al cierre de junio.

Pero es que, además, cada vez son más los inversores que a la hora de entrar en el circuito de fondos de inversión eligen un producto extranjero en detrimento de uno nacional. De hecho, según los datos de Inverco, las firmas extranjeras consiguieron en el primer semestre del año suscripciones netas por valor de 12.000 millones de euros. Una cifra muy similar a los 12.334 millones de euros que lograron las gestoras nacionales en el mismo periodo y que, por tanto, suponen el 49% del total.

Buena parte de la culpa de este éxito que están teniendo las firmas de gestión de activos en nuestro país la tiene precisamente el creciente interés hacia sus productos que muestran las entidades financieras españolas, incluso aunque muchas tengan gestoras propias de fondos de inversión. Según los datos de VDOS, los fondos nacionales invierten 63.258 millones de euros en otros fondos y de esta cantidad el 88% corresponde a productos extranjeros.

Una tendencia que no ha hecho otra cosa que aumentar en los últimos años (en 2016 los activos en otros fondos aumentaron un 7%) y que, además, seguirá en aumento una vez entre en vigor Mifid II, ya que se espera que esta directiva europea dispare la oferta de fondos de fondos como solución de inversión para aquellos inversores que no puedan o no quieran pagar por un asesoramiento que implica costes más explícitos. "El mercado español ha sido el que ha experimentado un crecimiento más rápido en Europa en los últimos tres años. Creemos que España seguirá siendo el mercado europeo de fondos que más crezca incluso con los cambios regulatorios de Mifid II", apuntaba recientemente en una entrevista con elEconomista Matt Shafer, director de distribución global de Natixis Global AM.

Viendo los nombres y apellidos de las gestoras con más presencia en el mercado español se ve cómo las firmas que, además de gestión activa, ofrecen ETFs o fondos índice son las que están experimentando un crecimiento dentro de nuestras fronteras. Así, la gestora americana BlackRock sigue siendo la que más patrimonio atesora, 28.144 millones de euros, de los que 16.000 millones están en ETFs (ver gráfico). Le sigue en el ranking JPMorgan que, a diferencia de la gestora en manos de Larry Fink, no ofrece gestión pasiva en España. Aun así, consigue mantener la segunda posición en el ránking con 11.056 millones de euros en activos bajo gestión. La tercera firma con más presencia en nuestro país es Deutsche AM. Cuenta con 10.647 millones de euros en activos bajo gestión de los que 2.497 millones son ETFs o fondos índice. Además, la alemana es la que más suscripciones netas ha recibido en el primer semestre del año (932 millones). Le siguen BlackRock, con 634 millones, y Schroders, con 55 millones.

