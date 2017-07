Siemens Gamesa se hunde hasta un 18% en bolsa tras anunciar una caída en sus primeros ingresos

Recuerdo que al poco tiempo de entrar en esto de La Bolsa, me llamaba la atención la figura del analista... Se hinchan a trabajar dando conferencias, escribiendo en libros y revistas, yendo de una emisora o cadena de televisión a otra para dar opinión...luego la conclusión es evidente y cae por su peso; si supieran no mucho, pero sí algo más que el resto y no invierten ni un euro de su propio dinero es que no tienen NPI, como el resto.