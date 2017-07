Ocho valores del Ibex 35 tienen hoy más potencial que en enero pese a sus alzas

Los analistas ya valoran a Repsol, que se desmarca de la caída del sector

Gamesa, ACS, ArcelorMittal e Inditex suben y aún tienen un recorrido del 10%

Los analistas han 'perseguido' las subidas de la banca durante todo el año



Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







Para ocho compañías del Ibex 35 las perspectivas en bolsa de cara a los próximos meses son ahora más positivas que al inicio de año incluso pese a haberse revalorizado en este tiempo. Gamesa, ArcelorMittal, Banco Santander, Repsol, ACS, Iberdrola, Inditex y Gas Natural tienen hoy más potencial alcista que a principios de 2017, gracias a que las firmas de inversión que siguen su cotización han incrementado más el precio objetivo en el que las valoran de lo que han subido en esta primera mitad de ejercicio.

La lista de valores del índice de referencia en España en los que las casas de análisis han corrido más incrementando su valoración, respecto a lo que han hecho sus acciones, asciende a 16, pero estos otros casos se dan en compañías que sufren pérdidas en bolsa en lo que va de año -como ocurre con Acerinox, Técnicas Reunidas y Mediaset- y en firmas que vienen protagonizando fuertes subidas desde 2016 y a las que, por más que los expertos se han empeñado en perseguir, no consiguen acumular recorrido -como CaixaBank, Bankinter, Bankia, Mapfre y Endesa-.

Esta última tendencia predomina en el sector financiero, donde Banco Santander es la única entidad con potencial alcista, algo que no ocurría en enero. Los analistas han aumentado su precio objetivo de tal forma que hoy este incremento duplica la revalorización que la firma logra en 2017, siendo ésta de un 18%. De media, el sector sube un 24%.

Concretamente, los expertos ven en los títulos del banco que preside Ana Botín un recorrido al alza del 4,4%, estimando así que, a 12 meses vista, el precio de sus acciones ascenderá hasta superar los 6 euros. GVC Gaesco Beka incrementó el viernes el precio objetivo de la entidad hasta los 7,1 euros, convirtiéndose esta valoración en una de las más optimistas, junto con la de Goldman Sachs (7,27 euros) y la de la brasileña Nau Securities (8,05 euros).

Entre los grandes valores del Ibex, otra compañía que tiene ahora más recorrido en bolsa que a principios del ejercicio es Inditex. Acumula un repunte del 3,67%, pero después de ceder un 8% desde los máximos que alcanzó en junio, los expertos consideran que cuenta con potencial hasta los 38 euros, una valoración que han incrementado un 13%.

En el caso de Iberdrola, los analistas la sitúan en 7,3 euros, mientras que a comienzos de año fijaban su precio objetivo en 6,2 euros. Aunque los resultados del primer semestre aún han mostrado "debilidad afectados por la escasez de lluvia y viento en España y el mal comportamiento en Reino Unido", sugieren en Bankinter, la eléctrica "llegará sin problemas" a sus objetivos del año, ya que los analistas del banco prevén "una segunda mitad de año mejor que la primera".

De menos a más

Uno de los cambios significativos es el de Repsol. La petrolera ha pasado de estar sobrevalorada para el consenso de mercado a comienzos de año a tener por delante un potencial alcista de algo más de un 5% pese a lograr un repunte de más del 4%. El comportamiento de la española contrasta con el del resto del sector, sobre el que pesa la debilidad del crudo. Tanto es así, que el índice que reúne a las petroleras europeas retrocede un 10% en 2017.

Otra de las firmas que tiene ahora más potencial alcista que en enero, aun acumulando ganancias en el año, es la recién denominada Siemens Gamesa. La compañía resultante de la fusión de la española con la división de energías renovables de la alemana es, de hecho, la que más potencial tiene dentro del Ibex 35. Pese a revalorizarse cerca de un 8% en 2017, los expertos creen que el grupo que discute el liderazgo de la industria eólica a Vestas puede subir un 27% en los próximos meses, al fijar su precio objetivo, de media, en los 22 euros. El primero de enero lo colocaban en 18,9 euros.

La corrección del 17% que sufre la nueva Gamesa desde el máximo histórico que conquistó el 15 de mayo, tras repartir entre sus accionistas el superdividendo de 3,75 euros por título pactado en la operación con Siemens, justifica también el amplio potencial que muestra. Además, dado que las estimaciones de beneficio no han sufrido deterioro, sus acciones cotizan ahora un 79% más baratas por PER (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción). Eso sí, Banco Sabadell advierte de que las previsiones del consenso "no son representativas, ya que no todos los analistas tienen ajustados sus números tras la fusión".

Por su parte, ACS cuenta con un potencial alcista del 17,6%. Los analistas estiman, de media, que de cara al próximo año, las acciones cotizarán a un precio de 39,43 euros, frente a los 34 euros en los que las veían a comienzos de 2017. Todo ello, tras haberse revalorizado un 3% desde comienzos de semana -pese a confirmar el viernes su interés por lanzar una contraoferta para adquirir Abertis-, lo que lleva sus ganancias anuales al 11,7%.

En cuanto a ArcelorMittal, las casas de inversión ven en ella un recorrido alcista superior al 17%, mientras que a principios de ejercicio no alcanzaba el 3% de potencial. Después de haber tocado mínimos del año el pasado mes de junio, las medidas para frenar las exportaciones de los productores asiáticos en Estados Unidos y la recuperación del precio del hierro y de otras materias primas han llevado a la acerera a rebotar un 26%, para acumular una revalorización a lo largo del ejercicio del 5,6%.

PUBLICIDAD