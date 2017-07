Los planes de pensiones reducen su peso en renta fija a mínimos de 2004

Hace poco me llamaron del banco, ofreciéndome ese tipo de fondos como una maravilla en los que puedes controlar el riesgo, con nombres como moderado, equilibrado, etc, que la gestión la hace un experto y que todos ellos habían subido el último año. Aunque era reacio a contratar esos fondos, he mirando las rentabilidades que ofrecen y he confirmado lo que suponía, que suben cuando la bolsa sube (como ha sucedido el último año) y que bajan cuando la bolsa baja, como ha pasado el último mes. Eso sí, el movimiento es pequeño: la bajada del último mes va del -0.27 en la cartera conservadora a la del -1.07 de la cartera agresiva. Eso me hace sospechar que el 80-95% del fondo es basura (renta fija que no va a rentar nada) y que el pequeño porcentaje de renta variable (5-20%) es el que va determinar la evolución del fondo. Por lo tanto, personalmente prefiero invertir yo el porcentaje de mis ahorros que considero oportuno a renta variable y dejar el resto en liquidez. Así, me ahorro la comisión de gestión (que puede llegar al 2º) y en cuanto a la inversión experta que me pierdo ...