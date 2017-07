BBVA competirá con los ETF con fondos de muy bajo coste

Los ofrecerá solo a clientes intitucionales y de gestión discrecional de carteras

Foto: Archivo

BBVA

a tu web

Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

La gestión pasiva ha vivido un espectacular crecimiento en los últimos años en el que hasta ahora no habían entrado las gestoras españolas. Pero BBVA ha decidido cambiar esta situación y entrar de lleno en la guerra por captar activos a través de la gestión pasiva con el lanzamiento de una gama de fondos que ha denominado Bindex. Así, ha registrado en la CNMV fondos indexados: Bindex España Índice, que replica el Ibex 35, Bindex Euro Índice, que imita el comportamiento del EuroStoxx 50, Bindex Europa Índice, que hace lo propio con el MSCI Europe, y Bindex USA Cubierto Índice. Todos ellos contarán con comisiones de lo más competitivas, ya que soportan gastos de gestión que van desde el 0,13 al 0,20%, muy inferiores al 1% que de media cobran los fondos de inversión en España.

Sin embargo, los particulares no podrán acceder a ninguno de estos productos porque la inversión mínima son 10 millones de euros y aunque ésta sea de tan solo 600 euros hasta que se alcancen los 100 clientes, la distribución está limitada a clientes institucionales. La decisión de lanzar ahora al mercado esta nueva gama de fondos low cost responde, según explica María Taboada, directora de Producto de BBVA AM, "al cada vez mayor interés que hay entre los inversores institucionales, como fondos de pensiones o entidades que hacen gestión discrecional de carteras, de utilizar instrumentos de gestión pasiva, por lo que los hemos lanzado como alternativa a los ETFs". Un interés que irá en aumento una vez entre en vigor Mifid II en 2018 ya que, aunque aún se desconoce cómo se transpondrá la Directiva europea al reglamento español, es seguro que se prohibirán las retrocesiones en entidades que o bien realicen un asesoramiento independiente u ofrezcan gestión discrecional de carteras.

Pero ¿por qué BBVA AM, la segunda mayor gestora del mercado español, ha optado por hacer la competencia al ETF con fondos índice y no con con otros ETFs (la gestora tiene dos listados en la bolsa de Madrid)? La respuesta está en la fiscalidad. "La legislación en torno a los ETFs aún no está clara y los fondos índices tienen, de momento, más ventajas fiscales que los ETFs para los clientes institucionales. Aun así, no descartamos lanzar en el futuro otros ETFs", apunta Taboada.

Y es que aunque la Dirección General de Tributos publicó hace unos meses una consulta en la que afirmaba que los ETFs comunitarios no listados en España podrían tener el mismo tratamiento fiscal que los fondos (traspasos exentos de tributación) queda por ver cómo resuelve la petición de BME de que los ETFs españoles tengan también esa misma fiscalidad.

La comisión máxima de gestión que tendrán los fondos de la nueva gama Bindex de BBVA AM será del 0,20 por ciento. Uno de los fondos que integra esa gama es 'Bindex España índice', que replicará el comportamiento del Ibex 35 y que cuenta, según el folleto de la CNMV, con una comisión de gestión de tan solo el 0,11%. La cifra es inferior al 0,3% que cobra 'Lyxor Ibex ETF' y convierte el nuevo producto de BBVA en el más barato de bolsa española.

