Evitar al banco al comprar un fondo supone un ahorro en costes del 60%

Está por ver que BME, no cobre, o cobre comisiones por corretaje, aunque sean Fondos, y lo haga con mesura... me extrañaría mucho, uno es escéptico, lo sé, pero la experiencia me lo ha demostrado, que los comercializadores, se llevan unas comisiones injustas, pues a veces es el propio inversor, el que tiene que exigirles un determinado Fondo, porque su dejadez y vaguería, hacen que ni siquiera conozcan el producto que comercializan, y ya ni les cuento si el comercializador es un banco español, entonces se limitará a recomendar sus ruinosos fondos de inversión, y en sus series mas caras, y todo esto es por culpa de que no exista todavía una plataforma online de verdadera comercialización de Fondos de Inversión... lo de BME, está por ver, pero me temo mas de lo mismo.