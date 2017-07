El Ibex 35 rebota un 0,6% y se queda a las puertas de recuperar los 10.600

Buenos días desde la serenísima.



Tal y como se venia diciendo se mantienen abiertos CFDs bajistas sobre BBVA y Telefonica.



No es por presumir pero aunque quizas y de analisis tecnico no sepamos mucho y por fundamnetales sea muy complicado por lo enrevesados qeu estan, y no digo que a proposito, nuestra vision de mercado es la correcta. Y queda muy patente cuando se alcanzan plusvalias tan altas.



Pensar en realizar beneficios si se a echo pero de momento no se piensa en ello.