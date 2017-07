Los fondos de retorno absoluto, de moda: los partícipes crecen un 31%

El número de fondos de esta categoría también es el que más ha aumentado



Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

Los fondos de retorno absoluto viven un momento muy dulce: según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sus partícipes han crecido un 31,5% en lo que va de año, hasta los 743.411, siendo la categoría de producto en la que más han aumentado.

Los expertos relacionan su éxito con las escasas expectativas de rentabilidad del mercado de deuda: "Los inversores en España están buscando alternativas a la renta fija en las carteras ya que, por un lado, cada vez está ofreciendo menos rentabilidad y, por el otro, es un activo expuesto cada vez a más riesgo de cara a las posibles subidas de tipos", explica Christian Rouquerol, responsable de ventas de Natixis Global AM. En ese sentido, "el retorno absoluto se presenta como una estrategia que puede aportar mucho valor a las carteras en España", añade el experto.

El objetivo es "controlar bastante la volatilidad y proteger el capital cuando hay bajadas importantes en el mercado", recuerda Sasha Evers, director general de BNY Mellon IM para Iberia y Latam, ya que este tipo de productos puede tomar posiciones largas y cortas en el mercado (es decir, posicionarse para ganar tanto al alza como a la baja).

También es la categoría que más ha crecido en cuanto a número de productos. Según los datos de la CNMV, han aumentado un 4,72%, hasta cifrarse en 111. Eso sí, a pesar de este incremento solo representan un 5% del patrimonio total que hay en fondos de inversión, lo que suponen 13.474 de los 247.279 millones de euros (ver gráfico).

El asesoramiento es crucial

Este año "notamos más demanda de carteras discrecionales, fondos de fondos y gestores que quieren añadir descorrelación y diversificar sus carteras, depender menos de la renta fija de alguna manera", concreta Evers. La rentabilidad media de los absolute return se cifra en el 0,77% en el año, según los datos de Inverco, muy por detrás del 7 por ciento que ganan de media los productos de renta variable en euros, pero mejor que el 1,13% que pierden aquellos de renta fija internacional.

Para el particular, eso sí, este tipo de estrategias son más complicadas. "Incorporar activos alternativos puede servir para añadir un plus de rentabilidad, para reducir el nivel de riesgo de la cartera o una combinación de ambos", justifica Rouquerol, no sin subrayar la importancia de recibir un asesoramiento: "El riesgo en los activos alternativos no tiene por qué ser mayor. Muchas veces se piensa que es así porque utilizan técnicas de inversión sofisticadas que, en algunos momentos determinados, pueden magnificar tanto una pérdida como una ganancia", puntualiza Rouquerol.

Ahorro volverá al negocio de la gestión

La nueva Ahorro Corporación, en manos de StormHarbour y Atitlán tras la salida de las antiguas cajas de ahorros, quiere posicionarse "entre las primeras firmas independientes del país", aseguró ayer Gonzalo Chocano, nuevo consejero delegado del banco y a su vez responsable de StormHarbour en España. La 'boutique' se centrará en relanzar los servicios de banca de inversión e intermediación financiera en España. No obstante, Chocano adelantó que es "muy posible que podamos entrar otra vez en la parte de gestión". En 2014 vendió su gestora a Abanca, hoy denominada Imantia Capital. Dentro de su estrategia de reducir costes, Chocano prevé volver a beneficios en 2018.

