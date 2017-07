Salarios 'miserables', un freno a la esperada subida de tipos

Que las reformas laborales no tienen tanto que ver? Vaya mentira más gorda. Puede que la crisis del 2008 fuera producto de la globalización y la austeridad el contrapunto que se eligió en Europa para contrarrestarlo, pero si en España hay sueldos bajos es precisamente por esa política, no por la tecnología. Otra cosa es que el auge de la tecnología haga más difícil revertir esos sueldos para los no cualificados. De hecho deberìa haber cada vez más diferencia entre cualificados tecnológicos y no cualificados pues las empresas cada vez verán menos margen de beneficios y sufrirán más para innovar.



La tecnología puede que sufra una limpieza por sí sola cuando las mismas empresas lleguen al punto en que los costes en innovar superen los cada vez menores márgenes de ingresos por la competitividad.