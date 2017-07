Los gestores españoles elevan su liquidez del 5,6% al 7% tras el 'rally'

Los fondos de bolsa son los más cautos ante la subida de la bolsa

Foto: Archivo



Acciones españolas 2 euros + 0.04% Más información

¿Buscas volatilidad? La presentación de resultados de las empresas americanas suele traerla consigo. Para invertir en EE.UU., hazlo a través de Self Bank.

La tasa de desempleo en EE.UU. está en su nivel más bajo desde 2008, lo que beneficia al consumo. Puedes invertir en Wall Street a través de Self Bank.

En la variedad está el gusto: si no comes todos los días lo mismo ¿por qué inviertes siempre en el mismo mercado? Da el salto a otros mercados con Self Bank.

No dejes que las comisiones se coman el beneficio de tu inversión. Opera desde 3,95 euros en Mercado Nacional con Self Bank y tiempo real gratis.

Juega con el equipo ganador: las mejores tarifas junto a las mejores plataformas. Opera ya con la Cuenta Bolsa de Self Bank.

Operar desde 3,95 euros + precios en tiempo real + herramienta profesional de A. Técnico + información al minuto. ¿Dónde? Cuenta Bolsa de Self Bank.

¿Aún no ves oportunidades en el mercado y tienes tus acciones paradas? Alquila tus Acciones en Self Bank y obtén una rentabilidad extra de hasta el 5% T.A.E.

Si durante un tiempo no vas a operar con tus acciones y quieres sacarles una rentabilidad extra, alquílalas en Self Bank y consigue hasta un 5% TAE.

Si quieres vender acciones en corto, en ningún sitio encontrarás más opciones que en Self Bank. Para que no se te escape ninguna oportunidad.

Para los que quieren más, lo encontrarán en la cuenta Tentuplica de Self Bank. Entra y multiplica hasta X10 tu capacidad de inversión.

¿Sabías que es posible ganar en Bolsa tanto si ésta sube como si baja? ¿Quieres saber cómo? Entra en la Cuenta Tentuplica de Self Bank y lo averiguarás.

Gana también cuando la bolsa baja: vende cuando las acciones estén altas y cómpralas después cuando bajen. Opera en corto con la cuenta Tentuplica de Self Bank.

En Self Bank te enseñamos a invertir en fondos y en bolsa, cursos on line y presenciales totalmente gratis. Apúntate ya.







Se acabó el primer semestre del año y lo ha hecho dejando grandes alegrías para los gestores de fondos y también para sus partícipes, sobre todo los de renta variable, cuyos fondos se revalorizaron entre un 7 y un 10% de media, según los datos de Inverco. No en vano, en este primer semestre del año se han eliminado no pocas incertidumbres, la mayoría de carácter político, y con Europa como gran protagonista y los mercados han movidos sus fichas en consecuencia.

Sin embargo, este buen comportamiento de la bolsa empieza a dar vértigo a los gestores y no son pocos los que han empezado a recoger beneficios reduciendo su exposición a mercado y aumentando la liquidez de cara al verano, lo que es ya un clásico, pero también pensando en el segundo semestre del año. Lo demuestran los datos de Morningstar, que cifran en un 7% el porcentaje neto en liquidez que tienen en cartera los fondos de bolsa frente al 5,66% que tenían a finales del año pasado. "Ahora en el mercado aparentemente no hay riesgos, pero es entonces cuando hay que ser precavido. No son tiempos fáciles para invertir", apuntaba en unas conferencias sobre value investing Marc Garrigasait, gestor de fondos.

De hecho, son varios los gestores de fondos que en los últimos días están reconociendo que el rally de mercado, sobre todo en Europa, ha limitado mucho las oportunidades de encontrar buenos valores a buenos precios. Entre esos gestores está Francisco García Paramés quien afirma que intenta "invertir lo máximo posible en Europa, pero Europa nos ha echado del mercado y no es fácil encontrar oportunidades interesantes". Una idea con la que también coincide Ángel Fresnillo, gestor de Mutuactivos: "Estamos en máximos de liquidez de los últimos 10 años porque vemos al mercado muy complaciente".

Esa complacencia del mercado no es exclusiva de la renta variable, o al menos eso es lo que piensan también varios gestores de renta fija. Según los datos de Morningstar, el porcentaje de liquidez que tienen los gestores de fondos de renta fija está en niveles superiores al 22% ante el aumento del riesgo que presentan los activos de deuda y la escasa rentabilidad que ofrecen. Un ejemplo de ese riesgo se ha visto en las últimas semanas, ya que desde que Mario Draghi, presidente del BCE, confirmó en una reunión en Sintra que "el Banco Central va a acompañar la recuperación ajustando sus políticas" la rentabilidad del bono alemán se ha disparado del 0,24% al 0,57% y la del español lo ha hecho del 1,36 al 1,66%, con las pérdidas que ello supone para los actuales tenedores de esta deuda. Esta fuerte volatilidad y la posibilidad de que el recorrido de la renta fija sea más bajista que alcista si se materializa esa normalización monetaria, lleva a gestores como Miguel Jiménez, de Renta 4, a afirmar que "nos encontramos ante una situación en la que igual es mejor no estar invertido ya que el coste de oportunidad que se puede perder en renta fija es del 1 o 1,5%".

Sobre el coste de oportunidad

Que el coste de oportunidad o, lo que es lo mismo, lo que un inversor puede no ganar por no estar en mercado, es bajo en el el ámbito de renta fija está claro, ya que no hay analista que pronostique un nuevo rally en este mercado. La duda es cuán grande es el coste de oportunidad que se puede perder por no estar invertido al cien por cien en renta variable.

JPMorgan ha hecho los cálculos de cual ha sido ese coste de oportunidad entre los años 2001 y 2016 y ha concluido que "con una inversión inicial de 10.000 euros en el MSCI Europe podríamos haber conseguido una rentabilidad anualizada del 3,4% estando totalmente invertidos. Si nos hubiéramos perdido las diez mejores jornadas de este periodo, la rentabilidad cae a terrenos negativos, llegando a situarnos por debajo de la inversión inicial". Desde Fidelity hacen otros cálculos y defienden que lo que hay que mirar son los tipos reales (tipo de interés menos la tasa de inflación) que "debe ser positivo para preservar el poder adquisitivo del futuro", apunta David Buckle, responsable de diseño de soluciones de inversión de Fidelity. Y esa tasa, que en la gestora cifran en el 2%, solo la superan en este entorno solo los activos de renta variable y REITs. Con estos datos, Buckle concluye que "la liquidez es la clase de activo menos atractiva en estos momentos, por lo que la mayor parte de las asignaciones estratégicas de activos deberían evitarla".

PUBLICIDAD