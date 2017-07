El Ibex 35 encaja las piezas de su puzzle alcista tras batir resistencias

Nunca he entendido estas historias de pardillos y el majadero ese que las mantiene. No, no lo entiendo, en bolsa se entra como siempre se ha dicho con el dinero que uno no necesita y podria perder alegremente. la bolsa es muy parecida a la ruleta son necesarias mucha suerte y saber retirarse a tiempo. Por eso uno gana , cuatro ni fu ni fa y cinco pierden.