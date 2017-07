Bestinver y Cobas descubren 'valor' en una Unicaja a precio de derribo

Nuevas oportunidades en un sector hasta ahora denostado por los "value"

De la Lastra, Paramés e Iturriaga han ido a la salida de Unicaja

Foto: Archivo



El ruido de mercado que hay alrededor de la banca mediana en España tras la liquidación de los títulos de Banco Popular y la suspensión de las posiciones bajistas en Liberbank prorrogada dos meses más no asusta a los gestores activos de bolsa española. Muestra de ello es que algunos han acudido a la salida a bolsa de Unicaja a finales de junio. Es el caso de José Ramón Iturriaga, de Abante Asesores; Beltrán de la Lastra, de Bestinver; y Francisco G. Paramés, de Cobas, según han confirmado a elEconomista las tres firmas.

Que un gestor value invierta en bancos es algo casi insólito. Si bien es cierto que Bestinver abrió la veda en 2016 con ING, Bankia y Bankinter, entrar en Unicaja supone algo muy diferente, ya que la entidad llega a la bolsa española como la séptima entidad por capitalización, sólo por delante de Liberbank, y con un descuento de más del 50% sobre su valor contable.

"Se trata de un banco bien gestionado con un buen equipo directivo y gran cuota de mercado en las regiones en las que opera", asegura Beltrán de la Lastra, presidente y director de inversiones de Bestinver. Y es que desde la gestora propiedad de Acciona aseguran que además de estar "bien capitalizado y provisionado", tiene un "gran potencial de mejora de rentabilidad a largo plazo" y que su valoración es atractiva a 0,5 veces su valor en libros. De hecho, es la entidad que más pesa en su cartera ibérica.

"El buen precio al que salió" es también el que ha llevado a Francisco G. Paramés a invertir en Unicaja. El primer banco en el que invierte tras una exposición pírrica al sector en sus últimos años en Bestinver. Hay que recordar que salió a cotizar a un precio de 1,1 euros por acción, el precio más bajo de la banda orientativa. Un hecho que José Ramón Iturriaga, gestor de Abante Asesores, relaciona directamente con "el maremágnum de Popular", que había ocurrido hacía solo unas semanas. "Es parecido a Liberbank, pero con un perfil de cliente algo más rentable y con un posicionamiento geográfico mejor porque está en las zonas donde la recuperación está llegando antes, como la Costa del Sol", explica el gestor. Además, considera que es "otro claro candidato a participar en un proceso de concentración en el sector", aunque "hay fórmulas infinitas".

En cualquier caso, no es el único banco que tiene en cartera, Abante GF Spanish Opportunities Fund, el fondo que gestiona, también invierte en BBVA, Sabadell, Santander, Bankia, Bankinter, CaixaBank y Liberbank. El futuro tapering y la recuperación del sector residencial son el porqué de un posicionamiento sectorial tan fuerte.

Por su parte, Bestinver Iberia también tiene, además de en Unicaja, a Bankinter, CaixaBank y Bankia. "Lo mejor que he visto en el sector es cómo Goirigolzarri ha manejado la situación en esta entidad y cómo ha sido capaz de convertir un ruido en el mercado que podía haber supuesto un riesgo significativo para su compañía en una ventaja", afirma De la Lastra.

Comparte estas posiciones con Gesconsult Renta Variable, que está al mando de Alfonso de Gregorio y cuenta con un 14% de la cartera en el sector financiero. Y es que son muchos los gestores que, con un entorno de normalización monetaria a la vuelta de la esquina, han apostado por un sector hasta ahora muy denostado.

Según los datos de Morningstar, Aviva Espabolsa, gestionado por Alfonso de Benito, mantiene en su porfolio acciones de BBVA, Santander y Bankia. Mientras que Mirabaud Equities Spain, de Gemma Hurtado, tiene títulos de BBVA, CaixaBank y Bankia. Esta última es su mayor posición en cartera (en torno al 7%), un valor al que la gestora da potencial alcista hasta los 1,2 euros. "Tiene una exposición importante a hipotecas y podría verse muy beneficiada de una política monetaria más restrictiva", comentaba Hurtado en una entrevista a elEconomista.

Quién se mantiene fuera

Pero los argumentos para invertir en bancos son casi tan amplios como los que arguyen quienes prefieren mantenerse alejados del sector por el momento. Por ejemplo, Álvaro Guzmán, director de inversiones de azValor, asegura que su "visión del sector no ha cambiado" y no tienen ninguna entidad en la cartera de su fondo ibérico y no han "acudido a Unicaja". Tampoco tienen exposición al sector financiero en Magallanes Iberian Equity. Iván Martín, gestor del producto, ya ha manifestado en varias ocasiones su "aversión" a los bancos y su preferencia por negocios que sean fácilmente comprensibles.

No son los únicos productos value que se quedan al margen. "No estamos mirando bancos", asegura Alejandro Martín, gestor de Metavalor (junto con Javier Ruíz, director de inversiones, y Miguel Rodríguez), "todavía tienen muchas cosas que cambiar", subraya. Por su parte, Ricardo Vidal, gestor de EDM-Inversión, asegura que no tienen "bancos en la cartera".

