Las subidas del Ibex 35 a las puertas de los 10.500 puntos aún no alejan los riesgos

Las subidas vuelven a las bolsas europeas en una jornada en la que los principales índices aún cotizan alejados de sus primeras resistencias. Estos niveles siguen siendo vitales de cara a minimizar los riesgos de una consolidación más amplia.

¿Dónde están esos niveles? Los expertos de Ecotrader fijan las primeras resistencias en los 10.615 puntos de Ibex 35 y los 3.500 puntos de EuroStoxx 50. "Si se superan seríamos partidarios de volver a aumentar de un modo significativo la exposición a bolsa en aras a intentar aprovechar un probable intento de las bolsas europeas de retomar su tendencia alcista de los últimos meses", señalan los citados analistas.

Sin embargo, no parece una tarea fácil dados los signos de debilidad daos cada vez que las bolsas europeas se acercan a niveles clave. En este sentido, hay que vigilar de cerca los niveles que no se deben perder para que en el Viejo Continente no se asista a una consolidación más amplia. Así, los 10.400-10.430 puntos del Ibex 35 -que son los mínimos de las dos últimas semanas-, y los 3.440 puntos del EuroStoxx 50 son los niveles clave que no se deben ceder para no volver a los mínimos del pasado mes de abril.

En este sentido, lo más difícil de los largos procesos de consolidación, como el que atraviesan los principales índices actualmente, es identificar claras oportunidades de compra, puesto que el riesgo de asistir a una corrección mayor se mantiene latente.

Al margen del aspecto técnico de los índices, el mercado estará pendiente hoy de la comparecencia de la presidenta de la Reserva Federal de EEUU, Yanet Yellen, en el Congreso, donde deberá detallar el plan para ir dejando atrás años de políticas monetarias de estimulo, antes de que se publique el Libro Beige.

En la agenda macro, la compraventa de viviendas en España se disparó un 23% el pasado mes de mayo en relación al mismo mes de 2016, hasta sumar 44.782 operaciones, su cifra más alta desde febrero de 2011.

